РОДОС, 7 окт — РИА Новости, Ольга Липич. Участники 15-го Родосского форума "Диалог цивилизаций" обсудили мораль, реформирование ООН и многополярный мир.

По мнению экс-президента Нигерии (2010-2015) Гудлака Джонатана, лучшее лидерство основано на совести и вдохновении, а не на силе оружия. Он также призвал реформировать систему ООН и ее Совбеза, чтобы больше учитывались "интересы всех регионов мира".

Призыв к совестливости поддержали многие участники форума из других стран Африки, Азии и Европы, включая Россию. А вот об отдельных идеях реформирования ООН в кулуарах форума высказывались критически.

Лидерство и мораль

"Лучшее лидерство, руководство основано на вдохновении, а не на силе оружия. Совесть – важнейшая характеристика лидера, который хотел бы положить конец конфликтам", — сказал Гудлак Джонатан.

По его словам, самое главное средство лидера – диалог, именно он помог несколько лет назад снизить уровень напряженности, избежать распада Нигерии и эскалации конфликта. "Большинство конфликтов начинает внутри стран, а затем происходит их эскалация. Поэтому диалог необходим не только между цивилизациями, странами, народами, но и внутри стран, между различными национальностями, племенами, группами", — отметил экс-президент Нигерии.

Другой представитель Африки, бывший президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре считает наиболее актуальным сегодня диалог с целью "восстановления и развития доверия друг к другу". "Сегодня, в глобальном мире, останавливая распространение джихадистов в Мали и Нигерии, мы останавливаем его и в Западном мире, в Париже… Мы должны осознать, что в условиях современных вызовов невозможно выжить без другого, без диалога и сотрудничества", — добавил Траоре.

Представитель Греции, губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос в ходе выступления на форуме заявил, что "в условиях формирования многополярного мира, политических, экономических, социально-культурных изменений, межрелигиозных конфликтов, экологических проблем и технологических новшеств будущее человечества зависит от решения вопросов морального характера".

Будущее ООН

"Чтобы в мире был мир, необходимо реформировать систему ООН, ее Совбез. С учетом всех регионов мира. Нужно увеличение числа членов ООН. Мир очень изменился с 1945 года, а структуры ООН практически не меняются", — сказал экс-президент Нигерии Джонатан.

По его мнению, когда "есть одна страна, которая может заблокировать решение других – в такой ситуации невозможно обеспечить прочный мир".

Другие же участники форума отнеслись к идее отмены права вето в Совбезе ООН критически. Так, представитель Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков заявил в беседе с РИА Новости, что именно право вето "позволяет поддерживать стабильность и мир на планете сегодня", и Церковь не может оставаться равнодушной к этому вопросу.

"Нужна новая архитектура безопасности с акцентом на сотрудничество, региональное взаимодействие… И экономическое сотрудничество — сегодня наиболее надежная защита от вооруженных конфликтов. Общемировую архитектуру безопасности необходимо строить с участием России, Китая, Кореи, Японии. Настало время для обновления режима многополярности. Необходимо создать прочные партнерские отношения между Европой и Африкой. Также нужно наладить сотрудничество между тремя мировыми валютами: юанем, долларом и евро", — предложил бывший премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен.

При этом он подчеркнул роль России как "ключевого партнера" в достижении безопасности на примере ситуации в Сирии.

Один из основателей Исследовательского института "Диалог цивилизаций" профессор Геттингенского университета Петер Шульц считает, что сегодня уже существует "трехполярный мировой порядок", с центрами в Пекине, Москве и Вашингтоне. Де Вильпен сказал, что к ним следует добавить еще Брюссель и строить многополярный мир таким образом, чтобы "можно было обуздать негативные силы любого из центров".

Президент-основатель Родосского форума, экс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин отметил, что участники форума не разделяют идею "столкновения цивилизаций", всегда стремятся к развитию диалога, укреплению мира и естественно затрагивают вопросы морали и справедливости. И в этом году на форуме впервые столь мощно представлен Африканский континент. "Это одновременно один из богатейших и один из беднейших регионов мира, проблемы которого невозможно решить только извне и роль которого важна в будущем", — добавил Якунин.

"Диалог цивилизаций"

В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира, с разных континентов. Среди них, помимо упомянутых выше политических лидеров президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

Родосский форум "Диалог цивилизаций" и одноименный исследовательский институт основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами".

В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества.

В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.

В 2016 году Мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.