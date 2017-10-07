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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Участники Родосского форума обсудили мораль и многополярный мир

13:5607.10.2017
(обновлено: 14:02 07.10.2017)
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Модератор Гарольд Хайман, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, бывший президент Мали Дионкунда Траоре, бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, профессор Оксфордского универстета Ян Голдин, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на 15-м Родосском форуме Диалог цивилизацийМодератор Гарольд Хайман, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, бывший президент Мали Дионкунда Траоре, бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, профессор Оксфордского универстета Ян Голдин, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на 15-м Родосском форуме Диалог цивилизаций

РОДОС, 7 окт  — РИА Новости, Ольга Липич. Участники 15-го Родосского форума "Диалог цивилизаций" обсудили мораль, реформирование ООН и многополярный мир.

По мнению экс-президента Нигерии (2010-2015) Гудлака Джонатана, лучшее лидерство основано на совести и вдохновении, а не на силе оружия. Он также призвал реформировать систему ООН и ее Совбеза, чтобы больше учитывались "интересы всех регионов мира".

Призыв к совестливости поддержали многие участники форума из других стран Африки, Азии и Европы, включая Россию. А вот об отдельных идеях реформирования ООН в кулуарах форума высказывались критически.

Лидерство и мораль

Форум Диалог цивилизаций
© РИА Новости / Ольга Липич
Родосский форум "Диалог цивилизаций" обсудит будущее планеты
"Лучшее лидерство, руководство основано на вдохновении, а не на силе оружия. Совесть – важнейшая характеристика лидера, который хотел бы положить конец конфликтам", — сказал Гудлак Джонатан.

По его словам, самое главное средство лидера – диалог, именно он помог несколько лет назад снизить уровень напряженности, избежать распада Нигерии и эскалации конфликта. "Большинство конфликтов начинает внутри стран, а затем происходит их эскалация. Поэтому диалог необходим не только между цивилизациями, странами, народами, но и внутри стран, между различными национальностями, племенами, группами", — отметил экс-президент Нигерии.

Другой представитель Африки, бывший президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре считает наиболее актуальным сегодня диалог с целью "восстановления и развития доверия друг к другу". "Сегодня, в глобальном мире, останавливая распространение джихадистов в Мали и Нигерии, мы останавливаем его и в Западном мире, в Париже… Мы должны осознать, что в условиях современных вызовов невозможно выжить без другого, без диалога и сотрудничества", — добавил Траоре.

Представитель Греции, губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос в ходе выступления на форуме заявил, что "в условиях формирования многополярного мира, политических, экономических, социально-культурных изменений, межрелигиозных конфликтов, экологических проблем и технологических новшеств будущее человечества зависит от решения вопросов морального характера".

 

© РИА Новости / Ольга ЛипичБывший президент Мали Дионкунда Траоре на форуме "Диалог цивилизаций"
© РИА Новости / Ольга Липич
Бывший президент Мали Дионкунда Траоре на форуме "Диалог цивилизаций"

Будущее ООН

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выступает 15-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций»
© РИА Новости / Ольга Липич
ЕС и Россия решат украинский вопрос, восстановив доверие, заявил де Вильпен
"Чтобы в мире был мир, необходимо реформировать систему ООН, ее Совбез. С учетом всех регионов мира. Нужно увеличение числа членов ООН. Мир очень изменился с 1945 года, а структуры ООН практически не меняются", — сказал экс-президент Нигерии Джонатан.

По его мнению, когда "есть одна страна, которая может заблокировать решение других – в такой ситуации невозможно обеспечить прочный мир".

Другие же участники форума отнеслись к идее отмены права вето в Совбезе ООН критически. Так, представитель Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков заявил в беседе с РИА Новости, что именно право вето "позволяет поддерживать стабильность и мир на планете сегодня", и Церковь не может оставаться равнодушной к этому вопросу.

"Нужна новая архитектура безопасности с акцентом на сотрудничество, региональное взаимодействие… И экономическое сотрудничество — сегодня наиболее надежная защита от вооруженных конфликтов. Общемировую архитектуру безопасности необходимо строить с участием России, Китая, Кореи, Японии. Настало время для обновления режима многополярности. Необходимо создать прочные партнерские отношения между Европой и Африкой. Также нужно наладить сотрудничество между тремя мировыми валютами: юанем, долларом и евро", — предложил бывший премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен.

При этом он подчеркнул роль России как "ключевого партнера" в достижении безопасности на примере ситуации в Сирии.

Один из основателей Исследовательского института "Диалог цивилизаций" профессор Геттингенского университета Петер Шульц считает, что сегодня уже существует "трехполярный мировой порядок", с центрами в Пекине, Москве и Вашингтоне. Де Вильпен сказал, что к ним следует добавить еще Брюссель и строить многополярный мир таким образом, чтобы "можно было обуздать негативные силы любого из центров".

Президент-основатель Родосского форума, экс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин отметил, что участники форума не разделяют идею "столкновения цивилизаций", всегда стремятся к развитию диалога, укреплению мира и естественно затрагивают вопросы морали и справедливости. И в этом году на форуме впервые столь мощно представлен Африканский континент. "Это одновременно один из богатейших и один из беднейших регионов мира, проблемы которого невозможно решить только извне и роль которого важна в будущем", — добавил Якунин.

 

"Диалог цивилизаций"

В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 экспертов, политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стан мира, с разных континентов. Среди них, помимо упомянутых выше политических лидеров президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

Родосский форум "Диалог цивилизаций" и одноименный исследовательский институт основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами".

В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества.

В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.

В 2016 году Мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в  Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.

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