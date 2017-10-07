Гробница Николая Чудотворца: шокирующая правда или грандиозная пиар-акция

Антон Скрипунов

Турецкие археологи выступили с сенсационным заявлением: они полагают, что мощи Николая Чудотворца — самого известного христианского святого — никогда не покидали место его захоронения в городе Мира (ныне — Демре), хотя принято считать, что в 1087 году они были перенесены в итальянский город Бари. Новость прозвучала через несколько месяцев после исторического события — принесения мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию, где с 22 мая по 28 июля им поклонились более двух миллионов человек.

Впрочем, заявление археологов было неоднозначно воспринято даже коллегами, не говоря уж о верующих. О том, чем обернется это открытие и в чем ученые могут заблуждаться, разбиралось РИА Новости.

Оплошность тысячелетия

"В рамках реставрационных работ, начатых в церкви Святого Николая, было произведено сканирование при помощи георадара и томографа, которое продолжается до сих пор. В той части, которую мы называем апсидой, в параллельной северной и восточной частям зоне была обнаружено нетронутое помещение, предположительно, относящееся к IV веку. Стены этой конструкции кажутся весьма прочными. Мы продолжаем вести работы. Я полагаю, что, если удастся проникнуть внутрь этого помещения, мы сможем получить больше сведений о святом Николае", — рассказал в интервью Sputnik-Турция глава Департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Турецкие археологи показали, где может находиться могила Николая Чудотворца

Вероятность того, что найденная гробница принадлежит именно святителю Николаю, подчеркивает он, весьма велика. Святой был захоронен в церкви, которую затем заново отстроили в VI веке при императоре Юстиниане.

"Весьма вероятно, что при этом строительстве были сохранены нижние части здания. Если это так, то при землетрясении 529 года нижняя часть могла почти не пострадать. Если бы она пострадала, то на снимках мы не увидели бы настолько целых стен", — допускает археолог.

Но подлинность гробницы, по его словам, может быть установлена "только в том случае, если в найденном помещении окажутся плита с надписями и какие-либо артефакты, относящиеся к тому периоду".

Согласно принятой в христианстве версии, около 85% мощей Николая Чудотворца хранится в Бари и около 10% — в Венеции. В XX веке было проведено два исследования, в ходе которых подтверждено, что мощи в Венеции и Бари принадлежат одному человеку.

В 2017 году перед отправлением части мощей из Бари в Россию ученые провели очередное исследование святыни, подтвердив, что кость принадлежит малоазийскому греку, жившему в IV веке нашей эры.

"Косточка минерализированная. Несмотря на то что она достаточно хрупкая и, в отличие от костей живого человека, не такая эластичная, ее прочность в целом сохранена", — рассказывает профессор Франко Интроне, который руководил исследованием.

Однако турецкие ученые сомневаются в правоте своих коллег. "Они (итальянские ученые. — Прим. ред.) провели ДНК-тест, но не обнародовали его результаты. Здесь требовалось проведение более точного сверления и более точных работ. В данном случае важен тот факт, что было обнаружено помещение, относящееся к IV веку. Если там не было произведено никакого вмешательства, это указывает на то, что принадлежность останков, найденных в XI веке, не доказана", — парирует Джемиль Карабайрам.

Вместе с тем турецкие археологи не сомневаются, что хранящиеся в Италии останки относятся к IV веку. Вот только не принадлежат ли они Николаю Чудотворцу? По словам турецких ученых, барийские купцы в XI веке похитили не те кости — поистине великая оплошность. Возможно, жители Миры просто ввели их в заблуждение.

В пользу этой версии говорит сама история о прибывших за мощами венецианцах. Они, войдя в храм, обыскали гробницу святителя, но ничего там не обнаружили. Тогда они начали пытать стражей храма и выяснили, что в там находятся мощи еще двух человек — дяди Николая Чудотворца и мученика Федора. Именно их останки венецианцы сперва и взяли, но затем, согласно хронике, вернулись и нашли мощи святителя Николая под храмовым алтарем.

"Один из десятка Николаев"

Именно из-за наличия в храме еще двух гробниц доводы турецких ученых сразу подверглись критике: возможно, они обнаружили как раз могилу дяди святителя либо мученика Федора.

А вот историк Александр Бугаевский и вовсе утверждает, что никакого дяди у святителя не было. Дело в том, что у Николая Чудотворца есть тезка, живший в том же регионе примерно в ту же эпоху. Речь идет о святителе Николае Пинарском, которого тоже называли Чудотворцем.

"В описании его жития вообще упоминаются 17 разных Николаев в одном месте, в одно время (при императоре Юстиниане). То есть это было очень распространенное имя — как у нас Иван, например. Конечно, там в разное время были разные святители. Могли среди них быть и Николаи. Это все бесконечная путаница", — отмечает он.

Проблема еще и в том, поясняет историк, что до VIII века житие Николая Чудотворца существовало в небольших отрывках. Лишь около 810 года греческий архимандрит Михаил собрал фрагменты в единый текст. Однако даже представители Церкви обращали внимание на то, что он изобилует несоответствиями, в том числе и хронологическими. Исследователи объясняют это тем, что в жизнеописание Николая Чудотворца добавили куски из жития Николая Пинарского.

"Поэтому и возник такой винегрет", — поясняет Бугаевский.

Вместе с тем историк сомневается в правоте турецких ученых. Во-первых, мощи святителя не были изначально погребены в храме, поскольку его построили на месте захоронения спустя двести лет после смерти святого. Во-вторых, история почитания гробницы Николая Чудотворца, как полагает ученый, не прерывается вплоть до XII века.

"Нахождение мощей именно на том месте в храме (которому сейчас поклоняются верующие. — Прим. ред.) несомненно. В хрониках описывается, какая трагедия была для мирян, когда мощи увезли", — заявляет Бугаевский.

"А может, это один из десятка других Николаев", — добавляет он о найденной теперь под храмом гробнице.

Приманка для паломников

Историк Александр Бугаевский отметил, что после похищения мощей итальянцами Греческая церковь так на них обиделась, что в ней до сих пор нет праздника перенесения мощей святителя, который отмечается 22 мая (Никола Вешний в русской православной традиции. — Прим. ред.). Кроме того, сенсационное заявление властей Антальи может быть просто попыткой привлечь туристов.

Кстати, они уже хлынули в город, что подтвердили в администрации Антальи. А если окажется, что турецкие археологи правы, то он может стать одним из мировых центров паломничества.

"К счастью, мы располагаем всеми необходимыми для этого ресурсами. Ранее число туристов, приезжающих в Демре, доходило до 700 тысяч. Теперь мы вновь можем достичь подобных показателей. Инфраструктура города позволит принять всех туристов", — отмечает мэр города Демре Сулейман Топчу.

Возможно, это станет ощутимым ударом по экономике итальянского Бари: только из России в этот город приезжают более 70 тысяч паломников в год.

Впрочем, в Русской православной церкви уверены, что подлинность мощей в Бари подтверждается многочисленными случаями исцелений.

"Очень часто люди, которые получили помощь от святителя, свидетельствуют об этом. Я регулярно совершаю здесь богослужения в течение шести лет и даже за этот относительно недолгий период ко мне обращалось много людей, которые засвидетельствовали факты исцеления от таких недугов, как, например, онкология на последних стадиях, — заверяет настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов.

В России зря стояли?

Уже в первый день пребывания в России, 22 мая, к мощам Николая Чудотворца выстроилась очередь на полтора километра. И тут же многие, в том числе и церковные люди, стали задавать вопросы о целесообразности многочасового ожидания в очереди. Казалось бы, зачем это нужно, если только в Москве и Московской области частицы мощей святителя есть в 26 храмах.

А если окажется, что мощи Николая Чудотворца никогда не покидали Турции? Выходит, зря стояли?

В Церкви уверяют, что не зря. Главным является то, подчеркивают представители православного духовенства, что люди совершили полезное для души дело — небольшое паломничество. "Здесь может быть что хорошо: люди, которые никогда бы в храм не пришли или нескоро это сделали бы, в данном случае переступили его порог. Пусть даже мы потом будем обсуждать, сколько там искренней веры было и так далее. Но они пришли, и, я думаю, это важно само по себе. А что касается почитания святых, то им можно помолиться в любом месте, в том числе около мощей", — полагает протоиерей Павел Хондзинский.

Конечно, для христианства, объясняет он, "важно историческое измерение". Но в случае со святынями Церковь опирается не на данные археологии, а "на проявлении благодати Божьей" в виде многочисленных чудес. В православии мощи являются не просто историческим артефактом, а "живым соприкосновением" верующего с таким же живым святым.

"Где находятся его мощи, наверное, не самое главное. Главное, что они есть и мы можем около них помолиться", — заключает богослов.