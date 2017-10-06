Папа Франциск призвал бороться с насилием над детьми в интернете

ВАТИКАН, 6 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск обратился ко всем "людям доброй воли", чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над детьми с использованием интернета.

В пятницу папа Франциск выступил в Риме на первом всемирном симпозиуме, посвященном насилию над детьми в цифровом мире, который был организован Папским Григорианским университетом. Понтифик с помощью платформы Facebook Live призвал объединить усилия в борьбе с этим злом и отметил, что нельзя позволить "охватить себя страху, который является плохим советчиком" перед лицом необходимости решения этой острой проблемы.

Понтифик подчеркнул, что в настоящее время в сети широко распространены исключительно опасные явления, в числе которых он назвал размещение все более экстремальных порнографических изображений, набирающий популярность среди подростков и молодежи феномен секстинга, проявления самого настоящего морального и физического насилия в отношении достоинства молодых людей, соблазнение несовершеннолетних в сексуальных целях. Более того, дело доходит до организации посредством интернета тяжких преступлений, проституции и показа актов насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных в других частях света, добавил он.

"Таким образом, сеть имеет и свою темную сторону, и свое мрачные области — darknet, где зло находит все более новые и эффективные способы, чтобы действовать и расширяться", — подчеркнул папа Франциск.

Глава Римско-католической церкви отметил, что современные информационные технологии открыли огромные возможности для обмена идеями и свободного самовыражения.

"Конечно, это благо. Но как мы видим, появились и новые инструменты для ужасной недозволенной деятельности, в том числе, для противозаконных действий и оскорбления достоинства несовершеннолетних, для развращения их умов и насилия над их телами. Здесь речь не идет о проявлении свободы, но о преступлениях, с которым следует бороться с умом и решительностью, расширяя сотрудничество с правительствами и силами по охране правопорядка на глобальном уровне", — отметил папа Франциск.