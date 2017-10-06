Появилась первая христианская криптовалюта - "Коин Христа"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания Life Change создала первую христианскую криптовалюту "Коин Христа", заявив, что люди смогут заработать через благотворительность и религиозные практики, сообщает World Religion News.

Пока точно неясно, о какой сумме идет речь. Однако заработать можно будет на чтении Библии, добровольческих акциях и участии в церковных мероприятиях.

"Оставьте свой след в мире, поддерживая гуманитарную деятельность, инвестируйте в криптовалюту, свою духовную жизнь, получите дополнительный доход, поддержите свою церковь через десятины и пожертвования", — призывают верующих.

Однако такой призыв вызвал у многих сомнения, так как включение капитализма в религию – сомнительное начинание с точки зрения верующих.