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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Родосский форум "Диалог цивилизаций" обсудит будущее планеты

11:5606.10.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичФорум Диалог цивилизацийФорум Диалог цивилизаций
© РИА Новости / Ольга Липич

РОДОС (Греция), 6 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Политические, общественные, религиозные деятели и ученые из России, Греции, Франции, Швейцарии, Ирана, Китая, Нигерии и еще ряда стран соберутся на 15-й Родосский форум "Диалог цивилизаций" 6-7 октября, чтобы обсудить сценарии будущего развития планеты в условиях продолжающихся локальных войн и миграционного кризиса, эха холодной войны и угрозы международного терроризма.

"Главная тема юбилейного форума — "Многополярность и диалог в глобальном и региональном развитии: возможные сценарии будущего". Он предоставит известным политикам, бизнесменам, общественным деятелям и ученым площадку для широкой дискуссии по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. И это возможность выработать политические рекомендации для наилучшего развития и процветания всего мира", — сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

Традиционно "Диалог цивилизаций" уделяет большое внимание поиску путей мирного урегулирования конфликтов, сокращения разрыва между богатыми и бедными и построения более справедливого миропорядка в целом. В этом году участники форума намерены также спрогнозировать глобальные экономические и социальные тренды и не исключают возможности влиять на них. В рамках форума пройдут саммиты "Глобализация и будущее демократии" и "Сценарии развития глобальной инфраструктуры: где встречаются интересы банков, индустрий, правительств и обществ".

Председатель попечительского совета Исследовательского института Диалог цивилизаций Владимир Якунин
© Фото : предоставлено Исследовательским институтом "Диалог цивилизаций"
Владимир Якунин: в Сирии идет война против антицивилизации
"Диалога цивилизаций" основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами". На базе многолетней работы форума Якунин открыл также в 2016 году Исследовательский институт "Диалог цивилизаций".

"Сегодня мы как никогда все более убеждаемся в необходимости идеи диалога цивилизаций, которая прозвучала в стенах ООН на рубеже веков. Идеи Института Диалога Цивилизаций представляют то небольшое количество экспертных центров, которые занимаются реальными исследованиями вопроса возможных альтернатив столкновению цивилизаций – идеи, которая была также озвучена еще в прошлом веке. Наше видение будущего развития отражает реальные мировые тенденции. Сегодня необходимо уделять особое внимание таким аспектам, как неравномерность развития различных цивилизаций, и мы не должны игнорировать то колоссальное влияние четвертой технологической революции, которая оказывает влияние на все области человеческой жизни", — сказал РИА Новости президент-основатель форума Владимир Якунин.

Среди десятков участников Родосского форума — 2017 премьер Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, иранский писатель, дипломат и общественный деятель Абузар Эбрахими Торкаман, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

© РИА Новости / Ольга ЛипичРелигиозные деятели в числе участников 13-го Родосского форума "Диалог цивилизаций"
© РИА Новости / Ольга Липич
Религиозные деятели в числе участников 13-го Родосского форума "Диалог цивилизаций"

История "Диалога цивилизаций"

В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог Цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества. С 2013 года "Диалог цивилизаций" наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

© РИА Новости / Ольга ЛипичПрезидент Чехии Милош Земан на Родосском форуме "Диалог цивилизаций"
© РИА Новости / Ольга Липич
Президент Чехии Милош Земан на Родосском форуме "Диалог цивилизаций"

За свою 15-летнюю историю "Диалог Цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием МОФ "Диалог цивилизаций" с 2002 года стал Родосский форум.

Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" был открыт 1 июля 2016 года со штаб-квартирой в Берлине и офисом в Москве. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.

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