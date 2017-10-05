В Госдуме предложили сузить понятие "оскорбление чувств верующих"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершенные во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний.
"Предлагается в части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации установить, что действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний. Только в этом случае такие действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания, то есть как нарушение конституционных прав и свобод граждан", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечает Смолин, по Конституции РФ каждый имеет право свободно транслировать в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других.
"Исходя из этого, в диспозиции части 1 статьи 148 УК РФ предлагается четко определить, как и каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления религиозных чувств верующих", — отмечает автор инициативы.
При этом те же деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, наказываются строже. Максимальные санкции по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.