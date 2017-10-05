Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за выступления против рохинджа

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетняя королева красоты Мьянмы заявила, что ее лишили титула после того как она обвинила мусульманских боевиков-рохинджа в терроре и насилии, сообщает The Independent.

Шви Ин Си на прошлой неделе опубликовала в Facebook ролик, в котором заявила, что боевики-рохинджа совершают насилие "против ни в чем не повинных гражданских лиц".

Организаторы конкурса красоты подтвердили, что отобрали корону красоты у девушки, однако отрицают, что это как-то связано с видео.

Шви Ин Си якобы нарушила заключенный с ней контракт, "продемонстрировав поведение, неподходящее для конкурсантки", в том числе отказалась предоставить доказательство наличия у нее образования и не подготовилась к предстоящей поездке во Вьетнам.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.