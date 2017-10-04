Археологи заявили, что нашли подлинную могилу Николая Чудотворца

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Турецкие археологи нашли в церкви святого Николая в городе Демре (Анталия) нетронутую могилу, которая, по их мнению, может принадлежать Николая Чудотворцу, сообщает издание Daily Sabah.

Николай Чудотворец является самым почитаемым православным святым. Согласно житию, он был похоронен в Мирах Ликийских, которые находились на месте современного города Демре. В 1087 году купцы из итальянского города Бари выкрали останки святого и перенесли их в свой город. Однако турецкие археологи заявляют, что барийцы перепутали захоронения, изъяв кости из могилы одного из священников.

Ученые наткнулись на нетронутую могилу с захороненным в ней телом, проводя цифровой анализ храмового пола. "Мы считаем, что этот храм вообще никогда не повреждался, поэтому добраться до гробницы довольно сложно, так как на полу есть мозаика", — утверждает начальник Управления монумента Анталии Кемил Карабаим.

Он отметил, что археологи изучили все данные по останкам Николая Чудотворца с 1942 по 1966 годы и выяснили, что церковь в Демре была сожжена, а затем реконструирована.

В настоящее время археологи ищут способ проникнуть к гробнице так, чтобы не нанести ущерб мозаике. Ученые ставят под сомнение подлинность гробницы, которая хранится в самом храме и которая, как считают верующие, принадлежит святителю.