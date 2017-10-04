Митрополит запретил верующим Липецкой епархии смотреть "Матильду"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Митрополит Липецкий и Задонский Никон запретил верующим своей епархии смотреть фильм Алексея Учителя "Матильда", который он назвал кощунственным, сообщается на официальном сайте епархии.

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

"Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии Русской православной церкви принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма "Матильда", оскорбляющего память святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии", — говорится в обращении митрополита Никона.

Он напомнил, что "почитание святых является догматом православной Церкви", и привел подтверждающую цитату из Библии: "Не прикасайтеся помазанным Моим".

С аналогичным призывом ранее выступил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".