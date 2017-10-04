Исследование: через 40 лет мусульмане станут доминировать в Европе

Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в венгерском городе Келети

Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в венгерском городе Келети

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Французский экономист Чарльз Гав обнародовал исследование, согласно которому через два поколения белое население Франции и остальной части старой Европы уступит место мусульманскому большинству, сообщает The Washington Times.

При исследовании ученый опирался на демографические тенденции в Европе. Гав заявил об "исчезновении европейского населения", так как численность коренных народов сокращаются, в то время как мусульмане продолжают демонстрировать устойчивый коэффициент рождаемости.

В то же время ученый признает, что его работа, озаглавленная "Белая чума", может вызвать недовольство и цензуру, так как левые политики в целом защищают ислам от критики.

Однако Гав приводит в работе цифры, согласно которым во Франции на одну европейскую женщину приходится 1,4 ребенка, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сегодняшний день в стране проживают 67 миллионов человек, из которых уже 10% составляют мусульмане.