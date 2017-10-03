"Божья воля" распалась из-за дружбы Энтео с участницей Pussy Riot Алехиной

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Православные активисты из движения "Божья воля" рассорились из-за того, что лидер организации Дмитрий Цорионов (Энтео) сотрудничал с участницей скандально известной панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной.

Во вторник одна из представительниц "Божьей воли", главная фигурантка дела о погроме в Манеже Людмила Одегова (Еиспенко), разместила на своей странице в Facebook объявление, что отныне только она возглавляет движение. Одегова обвинила Энтео в дружбе с "нераскаянными богохульниками", святотатстве и клевете.

Лидер православного общественного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео 14 августа 2015 года вместе со своими сторонниками разгромил в московском Манеже работы 1960-70-х годов на выставке "Скульптуры, которых мы не видим", заявив, что они оскорбляют чувства верующих.

"Это личная обида. Миле не понравилась акция, когда я позвал людей самых разных взглядов прийти к Минюсту и поддержать право каждого человека читать Библию без согласования с чиновниками. К нам на акцию пришла Маша Алехина", — пояснил РИА Новости Цорионов.

По его словам, Одегова на акцию из-за этого не пришла.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой резонанс. Тогда "Божья воля" требовала самого строгого наказания для участниц акции.

"Маша все же нашла в себе мужество, желание и силы прийти и поддержать христиан от всего сердца у Минюста. Я это очень оценил. Люди не понимают, что Мария – интереснейший, глубокий человек, который занимается теперь, на мой взгляд, правильными вещами. Человек посвятил себя реальной помощи заключенным. Она уверовала в Бога", — пояснил Цорионов.

По его мнению, сегодня "Божья воля" уже выполнила свое предназначение. Отныне Цорионов решил посвятить себя движению "Декоммунизация". В то же время, по его словам, Одегова предпочла поссориться, а не искать "точки соприкосновения".

После "панк-молебна" в храме Христа Спасителя полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное.

В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.