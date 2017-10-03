СМИ: индонезийских мусульман разгневало приложение для поиска второй жены

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Разработчик Линду Пранаяма вызвал массовый гнев индонезийских мусульман, разработав приложение, которое позволяет искать новую супругу уже женатым мужчинам, сообщает The Independent.

По словам разработчика, год назад он прокручивал сайты знакомств и обнаружил, что многие мужчины хотят вступить в полигамные отношения.

"Когда они (мужчины – ред.) заходят на сайты знакомств, то не видят варианты с полигамией. Для них была закрыта возможность поиска второй, третьей или четвертой жен", — цитирует издание Пранаяму.

Таким образом появилось приложение "AyoPoligami", призванное "объединить мужчин с женщинами, которые хотят создать большие семьи".

Хотя в Индонезии – самой густонаселенной мусульманской стране – дозволены полигамные браки с разрешения суда и первой жены, новое приложение вызвало бурю недовольства у населения.

Оказалось, что мужчины стали регистрироваться в "AyoPoligami" под ложными именами и без разрешения первых жен. Прежде чем из-за жалоб работа приложения была остановлена, его успели скачать более 10 тысяч раз.