Священник: изменения в правилах противопожарного режима согласованы с МСР

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Внесение объектов религиозного назначения в правила противопожарного режима в России было согласовано с религиозными общинами в составе Межрелигиозного совета России (МСР), сообщил РИА Новости заведующий сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Дмитрий Сафонов.

Ранее правительство РФ постановило внести объекты религиозного назначения в правила противопожарного режима в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Отмечается, что до этого специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

Как рассказал священник Дмитрий Сафонов, МЧС России подготовило изменения в "Правила противопожарного режима", утвержденные постановлением правительства РФ и устанавливающие обязательные требования пожарной безопасности для объектов религиозного назначения.

"Большой вклад в разработку правил противопожарной безопасности для культовых зданий внесла Юридическая служба Московской патриархии. В целях выработки единого подхода к обеспечению пожарной безопасности объектов религиозного назначения в Межрелигиозный совет России поступил для рассмотрения и согласования соответствующий проект постановления правительства РФ. Этот проект был согласован в рабочем порядке с религиозными общинами, входящими в состав Межрелигиозного совета России", — сказал представитель ОВЦС.

Священнослужитель отметил, что "согласование указанного законопроекта является одним из примеров текущей деятельности Совета", который осуществляет, в том числе, диалог с государственной властью.

"Межрелигиозный совет России является площадкой, в рамках которой на постоянной основе ведется диалог традиционных религиозных общин нашей страны. Главными целями межрелигиозного взаимодействия является укрепление гражданского мира и согласия, утверждение в обществе традиционных нравственных и духовных ценностей, что находит отражение в принимаемых Советом заявлениях, выражающих консолидированную позицию наших религий по актуальным социальным вопросам", — добавил собеседник агентства.

Межрелигиозный совет, созданный в 1998 году, объединяет духовных лидеров четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Председателем МСР является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.