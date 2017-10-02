РПЦ: генетические экспертизы по "екатеринбургским останкам" не завершены

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Генетические экспертизы по "екатеринбургским останкам" пока не завершены, заявил РИА Новости секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Ранее некоторые СМИ сообщили, что журналист Алексей Венедиктов в ходе слушаний в Екатеринбурге, посвященных расследованию гибели Николая II, заявил, что "результаты (исследований ДНК) совпали: отец и сын". Также, по информации Венедиктова, решение Русской православной церкви о признании подлинности царских останков будет объявлено до марта 2018 года.

"Генетические экспертизы не завершены. Окончательные, финальные результаты не получены", — сказал епископ Тихон.

По словам епископа Тихона, "ни к каким датам завершение работы комиссии не привязано". "Наша задача не "рапортовать к намеченному сроку", а получить по возможности исчерпывающие ответы на все поставленные экспертами вопросы", — отметил он.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом найденные там останки, которые были объявлены как останки членов императорской семьи, были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.