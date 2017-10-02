Патриарх Кирилл: верующим нельзя быть от воскресенья до воскресенья

БУХАРА /УЗБЕКИСТАН/, 2 окт — РИА Новости. Каждодневные молитвы и посещение храмов позволяют людям раскрыть весь потенциал веры, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к собравшимся на молебен в храме святого Архистратига Михаила в Бухаре.

"Религиозность должна быть живой, верующим нельзя быть от воскресенья до воскресенья. Верующий человек живет своей верой, полагает ее в основу своего общения и отношений с людьми", — обратился он к прихожанам.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что основы религиозного образования человек получает в семье, и призвал уделять больше внимания подрастающему поколению.

"Наиболее важные идеи, которые распространялись на протяжении всей человеческой истории, передавались каждому последующему поколению в первую очередь через родителей, потому что родители учат ребенка с самого начала его жизни. И очень важно, чтобы дети приобщались к вере с первых лет своей жизни. И так же важно, чтобы юноши и девушки, вступающие во взрослую жизнь, сохраняли те навыки религиозной жизни, которые закладываются родителями", — подчеркнул он.

Он также добавил, что мирные и взаимоуважительные отношения между православными и мусульманами являются залогом развития и процветания всего общества и страны.

Патриарх прибыл в Узбекистан с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана. Ранее он провел встречи с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны, а также освятил главный храм Ташкента — Успенский кафедральный собор.