Патриарх Кирилл высоко оценил положение РПЦ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Положение Русской православной церкви в Узбекистане находится на высоком уровне и может послужить примером даже для некоторых регионов России, заявил патриарх Кирилл на торжественном акте по случаю 145-летия начала церковной деятельности в Ташкентской епархии.

"Мы называем страны, которые были республиками Советского союза, ближним зарубежьем. И вот, сравнивая положение Церкви в Узбекистане, я могу сказать, что оно находится в таком состоянии, что может стать примером и для некоторых областей внутри Российской Федерации", — сказал патриарх, не став называть конкретных регионов.

Предстоятель РПЦ отметил, что такой ситуации с Церковью в Узбекистане не было бы без поддержки государства. Здесь, как подчеркнул патриарх, даются равные возможности как для ислама, так и для православия — крупнейших конфессиях страны. Это, по его словам, "свидетельствует о понимании важности межрелигиозного мира для консолидации всего общества".

"Я радуюсь тому, что русские по происхождению люди, украинцы, белорусы — паства наша здесь — является активной частью узбекского общества. Более того, я бы пошел дальше и сказал об особой ментальности православных людей, которые родились и живут в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане", — отметил патриарх.

В частности, по его словам, уровень употребления алкоголя у православных людей, приехавших из Средней Азии, "гораздо ниже, чем средний по стране". Кроме того, эти люди, подчеркнул патриарх Кирилл, являются деятельными членами российского общества.