РПЦ не является "политическим представительством", заявил патриарх Кирилл

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл развеял мифы о том, что Русская православная церковь преследует в своей деятельности какие-либо политические цели.
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Никакие иные скрытые, недекларируемые цели не могут, как заверил патриарх, присутствовать в православном свидетельстве, потому что "они легко обнаруживаются". Кроме того, они входят в противоречие с учением Евангелия — быть открытыми, честными и "говорить то, что мы думаем".
"Но хотелось бы отметить, что Русская православная церковь — это не национальная община, не политический орден и не представительство какого-либо государства. В ней есть место для любого православного человека, и она готова к соработничеству с любым государством и несет свое служение", — подчеркнул патриарх.