РПЦ не является "политическим представительством", заявил патриарх Кирилл

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл развеял мифы о том, что Русская православная церковь преследует в своей деятельности какие-либо политические цели.

"Свидетельство о вере в нашей Церкви никогда ведь не было средством для принуждения и распространения некоего влияния. Вот это нужно ясно понять. Если сравнить православную миссию с миссией некоторых западных конфессий, которая сопровождалась иногда насилием, принуждением, достижением каких-то политических целей, то православное свидетельство о своей собственной вере, в том числе среди неправославных людей, никогда не несло в себе стремление утвердить некое влияние", — заявил патриарх на торжественном акте по случаю 145-летия начала церковной деятельности в Ташкентской епархии.

Никакие иные скрытые, недекларируемые цели не могут, как заверил патриарх, присутствовать в православном свидетельстве, потому что "они легко обнаруживаются". Кроме того, они входят в противоречие с учением Евангелия — быть открытыми, честными и "говорить то, что мы думаем".

Русская православная церковь, заявил ее предстоятель, со вниманием относится к нуждам русскоязычных людей, проживающих в Узбекистане.

"Но хотелось бы отметить, что Русская православная церковь — это не национальная община, не политический орден и не представительство какого-либо государства. В ней есть место для любого православного человека, и она готова к соработничеству с любым государством и несет свое служение", — подчеркнул патриарх.