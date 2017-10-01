Патриарх Кирилл призвал приходы РПЦ развивать общественно-значимые проекты

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ уделять особое внимание социальной помощи и работе с молодежью.

"Сегодня приход должен быть… не только местом молитвы, а местом объединения людей. Вот почему считаю, что в каждом приходе в той или иной мере должны развиваться какие-то общественно-значимые программы", — заявил патриарх Кирилл после богослужения в Успенском кафедральном соборе Ташкента.

Он подчеркнул, что социальное служение на приходах является "способностью, умением и желанием" вместе помогать тем, кто нуждается в помощи, ведь среди прихожан есть и одинокие, и недостаточно обеспеченные в материальном плане, "прожившие непростую жизнь".

"Кто, как не приход, должен подумать о них и поддержать их", — сказал патриарх.

Особое значение, отметил он, имеет и работа с молодежью. От этого, по его мнению, зависит будущее Русской православной церкви как в целом, так и на земле Узбекистана.

"Поэтому воскресные школы, добровольческие молодежные объединения, вовлечение молодежи в церковную жизнь есть прямая обязанность каждого настоятеля", — обратил внимание духовенства патриарх.

Русская православная церковь насчитывает свыше 30 тысяч приходов в десятках стран мира.