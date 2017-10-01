В Самарканде патриарху Кириллу подарили узбекское вино для богослужений

САМАРКАНД, 30 сен — РИА Новости. Власти Самарканда подарили патриарху Кириллу известное в Русской церкви местное вино, используемое для богослужений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл посещает Узбекистан с официальным визитом с 29 сентября по 2 октября.

"На приеме от хакимата Самарканда ему была преподнесена бутылка кагора марки "Узбекистон". Это один из очень известных в Церкви кагоров, который использовался как в советское время, так и сейчас. Ему преподнесли бутылку 1946 года, в который он родился", — сказал Волков.

"Патриарх сказал, что откроет эту бутылку, и она будет использована во время одного из важных для него богослужений", — добавил пресс-секретарь.

В Русской православной церкви, как отметил он, этот кагор считается одним из самых качественных видов вин, используемых за православным богослужением. Вино, как уточнил он, было произведено в Самарканде из винограда сорта "Узбекистон".

Вино используется христианском таинстве причастия, которое, согласно церковным канонам, установил сам Иисус Христос во время Тайной Вечери накануне своего распятия.