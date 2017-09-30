Патриарх Кирилл поклонился мощам библейского пророка Даниила

САМАРКАНД, 30 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поклонился мощам библейского пророка Даниила, известного своими предсказаниями, в том числе о конце времен, которому будет предшествовать "мерзость запустения".

Патриарх пропел славословие пророку и помолился перед его гробницей, после чего приложился к святым мощам.

Патриарх Кирилл также посетил святой источник, расположенный рядом с гробницей, и выпил воды из него.

Мавзолей расположен в северо-восточной части Самарканда. Согласно одному из древних исторических трактатов, пророк Даниил был сподвижником исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл ключевую роль в распространении ислама в Самарканде и его окрестностях. В христианстве пророк Даниил входит в число "великих пророков" и является автором книги Даниила. Почитается также в иудаизме под именем Даниель.

С гробницей пророка Даниила связано много легенд. Одни утверждают, что останки пророка были привезены сюда ранними христианами, другие утверждают, что их приказал доставить в Самарканд известный средневековый полководец Тамерлан.

Существуют разные мнения и относительно того, что находится в могиле: одни источники утверждают, что здесь захоронена рука святого Даниила, другие считают, что сюда привезли лишь горсть земли с его могилы.

Существует также легенда о том, что святые мощи из года в год увеличиваются. По другой версии, могила сделана большой, чтобы никто не смог точно найти место останков и украсть их. В любом случае, поклоняться к мавзолею приходят представители всех авраамических религий.