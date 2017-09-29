Архимандрит Филарет: встречи патриарха и папы "хватит еще на годы вперед"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с уважением относится к нынешнему процессу сотрудничества между Русской православной и Римско-католической церквами, этим объясняются и его слова о возможности встречи в Минске патриарха Кирилла и папы Франциска, заявил в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

В четверг на встрече с участниками открывшегося в Минске пленарного заседания Совета епископских конференций Европы Лукашенко, отвечая на прозвучавшие замечания о результативности встречи предстоятелей Церквей в 2016 году, отметил, что та встреча произошла "где-то там, далеко на Кубе", и "надо подумать, чтобы они (патриарх Кирилл и папа Франциск) встретились здесь, в Минске". По словам Лукашенко, Белоруссия – это "как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада и Востока, Севера и Юга, и всей планеты".

Ранее в службе печати Святого престола отказались прокомментировать предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Александр Лукашенко говорит не о встрече папы и патриарха – он говорит о Белоруссии. Белоруссия действительно является страной, где исторически встречаются Запад и Восток. Будучи православной страной, она, тем не менее, имеет широкое католическое присутствие, нормальные, конструктивные взаимоотношения между православными и католиками, где западноевропейская и восточноевропейская традиции вместе присутствуют и мирно уживаются", — сказал архимандрит Филарет.

По его словам, президент Белоруссии лишь "оттолкнулся от той идеи, от тех высоких оценок, которые давались уже прошедшей встрече, и сказал, что хорошим местом, если такая встреча будет и в будущем, могла бы быть Белоруссия".

Говоря о возможной будущей встрече духовных лидеров, зампредседателя ОВЦС сообщил, что "никаких конкретных переговоров об этом не идет, их просто нет".

"Той встречи, которая была, ее хватит еще на годы вперед. Я думаю, что слова президента Белоруссии свидетельствуют об его уважении к тем процессам, которые он видит, наблюдает в сотрудничестве между католиками и православными и готов поддерживать", — заключил архимандрит Филарет.

Историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление, состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.