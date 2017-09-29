ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 29 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Египетские власти намерены использовать святые места трех мировых религий на Синайском полуострове для развития паломничества и экскурсионно-познавательного туризма, заявил губернатор провинции Южный Синай Халед Фода.

"Синай — это колыбель трех мировых религий, он воплощает дух мирного сосуществования представителей разных конфессий", — сказал Фода, выступая на международной конференции, посвященной развитию религиозного туризма.

По его словам, эта конференция, на которую были приглашены религиозные деятели из разных стран мира, поможет активизировать религиозный туризм в этом районе, который во всем мире более известен как место для "пляжного отдыха".

По словам замминистра по делам древностей Мухаммеда Абдель Латыфа, через Синай в Египет пришли первые мусульмане, здесь проходят маршруты первых паломников, направлявшихся в Мекку и Медину. Кроме того, на территории Синая есть исторические мечети и древние мусульманские крепости.

Он добавил, что важными религиозными памятниками на Синае также считаются гора Моисея, Монастырь Святой Екатерины, церкви и мечеть у подножья горы, а также древние Купальни Моисея.

В свою очередь глава Государственного комитета по развитию туризма Хишам ад-Думейри сообщил РИА Новости, что правительство готово помочь в развитии религиозного туризма на Синайском полуострове.

"Что касается религиозного туризма, то роль государства будет заключаться в обеспечении необходимых условий. В частности, мы должны будем, к примеру, убедиться, что к монастырю Святой Екатерины ведет хорошая дорога, что там есть аэропорт, имеются нормальные гостиницы. А туристические компании должны включать эти достопримечательности в пакет своих услуг", — сказал ад-Думейри.

"На Синае очень много памятников, важных для мусульман, христиан и иудеев, и мы хотим, чтобы весь мир узнал об этом", — заключил египетский представитель.