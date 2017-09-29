РПЦ направила письмо Тиллерсону в связи с докладом об ущемлении свобод в РФ

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Московская патриархия направила письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона в связи с докладом госдепартамента США о якобы ущемлении религиозных свобод в России, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

"Письмо направлено в посольство США для передачи адресату", — сказал архимандрит Филарет, уточнив, что речь идет не об "открытом письме".

По его словам, после получения госсекретариатом текста письма ОВЦС сообщит на своем сайте "об основных позициях Русской церкви в отношении доклада, представленных в письме".

Ранее заведующий сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП священник Дмитрий Сафонов сообщил на пресс-конференции, что Русская православная церковь готовит письмо на имя Тиллерсона в связи с "ангажированным докладом" госдепартамента США о якобы ущемлении религиозных свобод в России и полным игнорированием Вашингтоном гонений на УПЦ Московского патриархата на Украине.

Ежегодный доклад Госдепа США о религиозных свободах мира был опубликован в августе.

В докладе, как отмечали в ОВЦС, в частности, "не упомянуты многочисленные случаи поджогов храмов, избиений священников и те законопроекты, которые сегодня на Украине готовятся к принятию, — совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине".