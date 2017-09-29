РПЦ направила письмо Тиллерсону в связи с докладом об ущемлении свобод в РФ

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Московская патриархия направила письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона в связи с докладом госдепартамента США о якобы ущемлении религиозных свобод в России, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков).
"Письмо направлено в посольство США для передачи адресату", — сказал архимандрит Филарет, уточнив, что речь идет не об "открытом письме".
По его словам, после получения госсекретариатом текста письма ОВЦС сообщит на своем сайте "об основных позициях Русской церкви в отношении доклада, представленных в письме".
Ежегодный доклад Госдепа США о религиозных свободах мира был опубликован в августе.
В докладе, как отмечали в ОВЦС, в частности, "не упомянуты многочисленные случаи поджогов храмов, избиений священников и те законопроекты, которые сегодня на Украине готовятся к принятию, — совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине".