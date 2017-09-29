ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан с официальным визитом, который продлится до 2 октября.

В аэропорту имени Ислама Каримова предстоятеля Русской православной церкви встречали митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий с духовенством, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители государственной власти республики.

"Я с радостью ступил на землю Узбекистана. В свое время я много был здесь, и не только в Ташкенте. Храню очень добрые воспоминания о своем общении с мусульманами Узбекистана, с простыми людьми, с представителями интеллигенции. И поэтому новая встреча для меня будет несомненно важным событием", — сказал патриарх Кирилл журналистам.

В ходе визита ожидаются встречи патриарха с властями республики и представителями мусульманской общины.

Патриарх отметил, что наслышан о "тех больших переменах", которые проходят в Узбекистане.

"Я бы хотел воочию увидеть достижения вашего народа и хотел бы прикоснуться к этой многовековой культуре Узбекистана, которая является очень важным фактором формирования национальной идентичности вашего народа", — добавил он.

Он напомнил, что православие — вторая после ислама по количеству верующих религия в Узбекистане.

"Радуюсь тому, что отношения между исламом и православной церковью здесь такие же добрые и даже, может быть, более продвинутые, чем это было в то время, когда я посещал Узбекистан", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он сообщил, что встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, а также, помимо Ташкента, посетит Самарканд и Бухару.