В церкви мормонов надеются, что посол США будет посещать московский приход

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Церкви мормонов в Москве надеются, что новый посол США в РФ Джон Хантсман, являющийся последователем церкви Иисуса Христа Святых последних дней, будет посещать столичный приход, заявила РИА Новости представительница мормонской церкви в Москве Елена Нечипорова.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат еще в середине июля. Хантсман – бывший губернатор штата Юта, население которого составляют в основном последователи религиозного течения мормонов. В молодости посол в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване.

"Прибыв в Москву, он (Джон Хантсман), вероятно, будет посещать приход как обыкновенный прихожанин", — добавила собеседница агентства.

Джон Хантсман уже был главой американской дипмиссии – в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США.