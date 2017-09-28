ВАТИКАН, 28 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. В службе печати Святого престола отказались прокомментировать предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в четверг призвал подумать о возможности проведения в Минске новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.

"No comment", — заявил в этой связи РИА Новости представитель ватиканской пресс-службы.

Ранее на встрече с участниками проходящего в Минске пленарного заседания Совета епископских конференций Европы Лукашенко призвал их подумать над возможностью проведения встречи предстоятелей двух крупнейших христианских церквей в белорусской столице, которую он назвал "местом, где можно обсуждать проблемы и Запада и Востока, Севера и Юга, и всей планеты".

Впервые идею проведения такой встречи Лукашенко выдвинул в мае прошлого года в ходе своего визита в Ватикан.

Историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление, состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.