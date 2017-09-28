В Румынии ждут в октябре патриарха Кирилла и других православных иерархов

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. В Румынии ожидают, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Бухарест с официальным визитом 27 октября, сообщил пресс-секретарь Румынской патриархии Василе Бэнеску.

"Патриарх Кирилл выразил готовность принять приглашение приехать в Бухарест с предстоятелями других православных церквей из бывших коммунистических стран. Они были приглашены по случаю юбилейного года, посвященного защитникам православия во времена коммунизма, а также 10-летию интронизации патриарха всея Румынии Даниила", — цитирует слова Бэнеску агентство Mediafax.

По его словам, визит ожидается 27 октября.