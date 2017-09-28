Епископы Европы рады желанию Минска устроить встречу глав РПЦ и Ватикана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. 12 февраля 2016

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. 12 февраля 2016

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Совет епископских конференций Европы приветствует желание белорусской стороны принять в Минске встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, заявил председатель совета, архиепископ Генуэзский кардинал Анджело Баньяско.

Ранее в четверг президент Белоруссии на встрече с участниками проходящего в Минске пленарного заседания Совета епископских конференций Европы предложил провести в белорусской столице встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.

"Такая повторная встреча очень предвкушаема и ожидаема всеми. Мы радуемся желанию Белоруссии провести ее здесь, в Минске", — сказал Баньяско после встречи с президентом республики Александром Лукашенко в четверг в Минске. Его слова приводит агентство Белта.

Двенадцатого февраля 2016 года в Гаване состоялась историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

Совет епископских конференций Европы, созданный в 1971 году, объединяет председателей европейских Конференций католических епископов. Цель совета — совместная работа католических епископов по вопросам веры, проблемам секуляризации и глобализации, развития миссионерского и социального служения и другим. Совет также представляет интересы Католической церкви в Европарламенте и различных еврокомиссиях.