Лукашенко предложил организовать встречу патриарха Кирилла и папы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентами России и Казахстана в резиденции Акорда в Астане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентами России и Казахстана в резиденции Акорда в Астане

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с участниками проходящего в Минске пленарного заседания Совета епископских конференций Европы предложил провести в белорусской столице встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.

Двенадцатого февраля 2016 года в Гаване состоялась историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

"Здесь было замечено о результативности встречи папы Римского и патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада и Востока, Севера и Юга, и всей планеты", — заявил Лукашенко, его слова приводит агентство Белта.

Глава государства сказал, что если две церкви поддержат это предложение, что президент Белоруссии и белорусский народ "сделают все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители — католической и православной церквей — сделали эту встречу в Минске исторической".

"Подумайте над этим", — предложил президент.