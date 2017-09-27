Мемориал с именами жертв сталинских репрессий открыли на Бутовском полигоне

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Мемориал "Сад памяти" открыли на Бутовском полигоне – на памятник нанесены имена всех расстрелянных в этом месте в годы сталинских репрессий людей, сообщил РИА Новости настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа.

Памятник представляет собой две гранитные плиты, на которых высечены имена 20 762 человек, погибших на Бутовском полигоне. Общая длина памятника составляет 300 метров, высота – два метра.

"В целом все работы завершены. Мы сейчас поняли, что какие-то вещи надо все же подправить", — отметил Каледа.

Участниками церемонии открытия стали, в том числе, старейший архиерей Русской церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Совета Федерации Владимир Лукин, член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Караганов, вдова писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына, а также представители посольств различных стран ЕС.

Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 причислены к лику святых.