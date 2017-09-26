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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий: ситуация с мусульманами Мьянмы искусственно разогревается СМИ

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (126)
14:4426.09.2017
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© AP Photo / Bernat ArmangueРохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг происходящего в Мьянме "искусственно разогревается" мировыми СМИ, что приводит к проведению несанкционированных митингов, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман (ДСМ) России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Крганов, являющийся также членом Общественной палаты РФ, принял участие в презентации в МИА "Россия сегодня" ежегодного доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) "Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире".

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
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Отвечая на вопрос одного из участников брифинга о текущей ситуации в Мьянме, муфтий Москвы отметил, что религиозные лидеры "очень обеспокоены тем, что сегодня там происходит".

В штате Ракхайн в Мьянме военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

"Ситуация искусственно разогревается"

"Мы разделяем ту горечь верующих людей и те страдания, которые сегодня на себе ощущает и мирное население. В то же время оказалось, что не вся информация правдива, оказалось, что много "фейков", в том числе и по фотографиям (из Мьянмы – ред.), которые использовались. Ситуация искусственно разогревается в международном медиа-пространстве; мы видим, что разогревается и внутримусульманское сообщество в России", — сказал Крганов.

Он отметил, что никак нельзя приветствовать прошедшие в Москве и некоторых других крупных городах страны несогласованные митинги.

Ситуация у посольства Мьянмы в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Шейх Совета муфтиев пришел на акцию к посольству Мьянмы по своей инициативе
"Понимая боль наших братьев и сестер, мы призывали к тому, чтобы не ходить, не участвовать в такого рода мероприятиях, потому что часто бывает, что приходят провокаторы, которые не из этой среды, и они уже выставляют организаторов данного мероприятия в очень нехорошем свете", — сказал муфтий.

При этом он оговорился, что массовый митинг в поддержку страдающих мусульман-рохинджа в Мьянме, прошедший недавно в Чечне, — это "совсем другое", поскольку данная акция была санкционирована и проходила под руководством местного муфтията и главы региона.

Ранее в центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. Его участники зачитали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить преследование мусульман в Мьянме.

Вместе с тем Крганов напомнил, что ранее некоторые ведущие исламские религиозные организации вышли с обращением, призывая мировое сообщество успокоиться и "не нагнетать ситуацию".

"К сожалению, это не было услышано – идет некое зомбирование. Но ведь убивают не только там (в Мьянме — ред.). Мы задаемся вопросом, почему же в Москве эти наши горячие ребята не собрали митинг, когда мы видели ужасные кадры, как в ИГИЛе (запрещенная в РФ организация — ред.) убивали наших братьев? То есть, здесь налицо вмешательство извне, игра на чувствах верующих людей, политизация ситуации. Идет массивная атака на умы людей через СМИ, и, к сожалению, люди поддаются", — заявил муфтий.

По его словам, религиозные деятели в России всегда призывают к миру. Существующий в стране межрелигиозный мир "очень хрупкий", добавил Крганов, попросив верующих "не терять бдительности", а власти — "четко реагировать" на неправомерные действия.

"Если власть не будет обращать внимания на эти, на первый взгляд, небольшие сигналы, то они потом могут разрастись, и здесь нужно очень четко реагировать, где нужно — нужно четко это все останавливать, иначе то, чем мы все вместе дорожим, мы можем запросто потерять", — заключил он.

Доклад РАРС по Мьянме

В ежегодном докладе РАРС "Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире", в частности, говорится о том, что на протяжении 2016 года было зафиксировано "немало случаев насилия со стороны буддистов по отношению к мусульманам Бирмы" (Мьянмы), но в то же время "были отмечены и случаи атак со стороны мусульман на буддийские поселения".

Пересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа. Архивное фото
© AFP 2017 / K.M. Asad
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Как сообщалось ранее, операция против мусульман в Мьянме началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.

Авторы доклада также обращают внимание на то, что 9 октября 2016 года 300 человек, вооруженных ножами и мачете, перешли границу Бирмы и Бангладеш и атаковали три бирманских погранпоста, тогда девять пограничников были зверски убиты; еще через два дня из засады были расстреляны четыре бирманских солдата. В ответ бирманские власти объявили о создании ополчения из местных буддистов и начали полномасштабную войсковую операцию при поддержке армии и спецслужб "по зачистке" территории.

Авторы доклада РАРС также приводят мнение известного востоковеда и блогера Петра Козьмы, живущего в Мьянме, о том, что "в мировых СМИ звучит тема исключительно пострадавших мусульман и ничего не говорится о буддистах". Эксперт полагает, что "такая односторонность в освещении конфликта родила у мьянманских буддистов чувство осажденной крепости", а это, по его словам, "прямой путь к радикализму".

При этом в докладе отмечается, что "действия силовиков сопровождались репрессивными мерами по отношению не только к вооруженным группировкам, но и к местному населению (мусульманам-рохинджа)". В места проведения операций не допускаются правозащитники, гуманитарная помощь и представители СМИ.

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