В РПЦ объяснили, почему Межрелигиозный совет не будет обсуждать "Матильду"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Межрелигиозный совет России (МСР) не будет обсуждать ситуацию вокруг фильма "Матильда", чтобы не делать режиссеру Алексею Учителю "бесплатную рекламу", заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заведующий сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП священник Дмитрий Сафонов.

"Наш Межрелигиозный совет России к этой теме не обращался, и пока мы не выносим на повестку дня этот вопрос", — сказал Сафонов, отвечая на вопрос о том, будет ли МСР инициировать какую-либо религиоведческую и культуроведческую экспертизу фильма "Матильда".

По словам Сафонова, религиозные лидеры полагают, что не стоит "лишний раз даже упоминать этот фильм, этого режиссера, делать ему бесплатную рекламу". "На мой взгляд, есть гораздо более серьезные вопросы для обсуждения", — сказал он.

Представители РПЦ, присутствующие на брифинге, вместе с тем добавили, что в декабре этого года в Москве будет проведена большая конференция по состоянию духовно-нравственного здоровья в обществе, где данный вопрос может найти свое обсуждение.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Межрелигиозный совет, созданный в 1998 году, объединяет духовных лидеров четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Председателем МСР является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.