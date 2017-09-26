РПЦ направит письмо Тиллерсону в связи с гонениями на патриархат на Украине

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Московская патриархия готовит официальное письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона в связи с "ангажированным" докладом Госдепартамента США о якобы ущемлении религиозных свобод в России и полным игнорированием Вашингтоном гонений на УПЦ Московского патриархата на Украине, заявил во вторник заведующий сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП священник Дмитрий Сафонов.

Ежегодный доклад Госдепа США о религиозных свободах мира был опубликован в августе.

"Мы его внимательно проанализировали, и в целом существует консолидированная позиция Русской православной церкви по этому докладу. Мы сейчас готовим письмо госсекретарю США, господину Тиллерсону, где от имени нашего председателя ОВЦС (митрополита Илариона — ред.) выразим эту позицию", — сказал Сафонов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он признал, что упомянутый доклад "может быть, не такой агрессивный по отношению к Русской православной церкви, чем в прошлом году", однако "есть, конечно, моменты, которые вызывают не только вопросы, но и желание опровергнуть эту информацию, особенно то, что касается положения канонической Украинской православной церкви на территории Украины".

Как отметил представитель ОВЦС, в докладе Госдепа США "совершенно однобоко представлена эта информация".

"Не упомянуты многочисленные случаи поджога храмов, избиения священников, и те законопроекты, которые сегодня на Украине готовятся к принятию, — совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине. Они также обходятся вниманием в докладе. Американский доклад достаточно субъективен и очевидно ангажирован в пользу неканонической структуры, носящей название УПЦ Киевский патриархат", — отметил Сафонов.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.