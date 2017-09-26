"Папа Франциск — еретик!": союзники Трампа готовятся расколоть Ватикан

"Папа — еретик!" — более полувека не бросали католики таких обвинений главе своей церкви. А тут сразу несколько десятков богословов и священников публично обвинили папу Франциска в ультралиберализме. И замять этот скандал невозможно: авторы документа — видные церковные деятели, среди них даже экс-глава Банка Ватикана Эторе Тедески. При этом буквально за несколько часов до публикации обращения сам наместник Святого Престола обвинил католических священников в потворстве педофилии и нежелании помогать мигрантам.
О том, как Ватикан столкнулся с угрозой раскола и какую роль в этом играют Путин и Трамп — в материале РИА Новости.
Старый враг
"Публикация Amoris laetitia… навлекли на Церковь и весь мир скандал с участием веры и морали. Вследствие этого ересь и другие ошибки распространились в Церкви", — возмущаются составители документа, претенциозно названного "Сыновными наказами".
А между тем с 1870 года решения папы римского официально признаны непогрешимыми, а его тексты являются не частным мнением, а своего рода откровением, получаемым преемником апостола Петра. Вот эту-то непогрешимость понтифика, ставшую одним из догматов католической церкви, и ставят под сомнение авторы "Наказов".
Итальянское издание La Stampa уже обратило внимание, что риторика воззвания говорит об участии в этой затее давнего врага папы Франциска — американского кардинала Раймунда Берка.
Папа против Трампа
"В традиционалистском мире Берка воспринимают как героя", — отмечает религиовед Сандро Магистер в интервью The Daily Beast.
А когда папа Франциск впервые (в марте 2016 года) публично усомнился в том, что Трамп является христианином, кардинал Берк предложил кандидату в президенты свою помощь. Его общение с Трампом, по данным американских СМИ, проходило при посредничестве Стива Бэннона (после выборов он ненадолго станет главным стратегом Белого дома).
Напомним, католики составляют 22% населения США. И самые консервативные из них, белые католики, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, сыграли решающую роль в победе Трампа.
Именно на этом фоне состоялась первая личная встреча папы Франциска с Дональдом Трампом. Причем приветливый и дружелюбный понтифик на этот раз был необычно уныл, а журналисты окрестили эту встречу "самой странной в истории".
Грех отца
Американские католики уже почти год обвиняют папу Франциска в самом страшном, по их мнению, грехе — сближении с Путиным. Особенно их разозлили слова понтифика о том, что российский президент является "единственным из политиков, вставшим на защиту христиан Ближнего Востока".
В итоге Святой Престол уже месяц сотрясают скандалы: то третье лицо государства и главный инквизитор оказались педофилами, то против самого папы объединились видные богословы. Неужели враги Франциска действительно ищут возможности его сместить?
"Большинство католических теологов и специалистов в области канонического права — хотя и не все — сходятся в том, что в церкви не существует законного механизма принудительной "отправки" римского папы в отставку", — отмечает секретарь Координационного совета католической ассоциации Una Voce Russia, историк Иван Фадеев.
В лучшем случае недруги папы могут рассчитывать на то, что он сам признает ошибочность своих высказываний, как это сделал, например, Иоанн XXII в XIV веке. Но если посмотреть, как Франциск реагирует на критику своих скандальных высказываний, это маловероятный сценарий.
Еще один вариант — вынудить папу уйти на покой по своей воле. Впрочем, судя по тому, с какой активностью он продвигает идею люстрации католического духовенства, это тоже вряд ли случится.
Третий вариант — обратиться к опыту прошлого: когда в 1870 году был принят догмат о непогрешимости папы, в католической церкви произошел раскол. И сегодня такое развитие событий уже не кажется фантастикой — смещения папы Франциска хотят все больше влиятельных людей.