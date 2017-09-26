"Папа Франциск — еретик!": союзники Трампа готовятся расколоть Ватикан

Антон Скрипунов

"Папа — еретик!" — более полувека не бросали католики таких обвинений главе своей церкви. А тут сразу несколько десятков богословов и священников публично обвинили папу Франциска в ультралиберализме. И замять этот скандал невозможно: авторы документа — видные церковные деятели, среди них даже экс-глава Банка Ватикана Эторе Тедески. При этом буквально за несколько часов до публикации обращения сам наместник Святого Престола обвинил католических священников в потворстве педофилии и нежелании помогать мигрантам.

О том, как Ватикан столкнулся с угрозой раскола и какую роль в этом играют Путин и Трамп — в материале РИА Новости.

Старый враг

Детонатором скандала оказалась третья энциклика папы Франциска Amoris laetitia (Радость любви. — Прим. ред.), посвященная вопросам семьи. В ней понтифик, к примеру, разрешает разведенным супругам участвовать в церковных таинствах. Такого либерализма в духе протестантских церквей от первого папы-иезуита уж точно не ожидали.

"Публикация Amoris laetitia… навлекли на Церковь и весь мир скандал с участием веры и морали. Вследствие этого ересь и другие ошибки распространились в Церкви", — возмущаются составители документа, претенциозно названного "Сыновными наказами".

А между тем с 1870 года решения папы римского официально признаны непогрешимыми, а его тексты являются не частным мнением, а своего рода откровением, получаемым преемником апостола Петра. Вот эту-то непогрешимость понтифика, ставшую одним из догматов католической церкви, и ставят под сомнение авторы "Наказов".

Итальянское издание La Stampa уже обратило внимание, что риторика воззвания говорит об участии в этой затее давнего врага папы Франциска — американского кардинала Раймунда Берка.

Папа против Трампа

Архиепископ Сент-Луиса Раймунд Лео Берк является самым влиятельным католиком в США. Бывший глава Верховного трибунала Ватикана буквально за пару лет сумел объединить вокруг себя всех недовольных "папой Бергольо", который, как однажды сострил кардинал, сделал церковь "кораблем без рулевого". Кардинал никогда не скрывал свою неприязнь к нынешнему правителю Ватикана. Он даже — в пику негласному ватиканскому правилу "быть скромнее" — нарочито появляется на публике в самых дорогих облачениях, подчеркивая свою независимость.

"В традиционалистском мире Берка воспринимают как героя", — отмечает религиовед Сандро Магистер в интервью The Daily Beast.

А когда папа Франциск впервые (в марте 2016 года) публично усомнился в том, что Трамп является христианином, кардинал Берк предложил кандидату в президенты свою помощь. Его общение с Трампом, по данным американских СМИ, проходило при посредничестве Стива Бэннона (после выборов он ненадолго станет главным стратегом Белого дома).

Напомним, католики составляют 22% населения США. И самые консервативные из них, белые католики, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, сыграли решающую роль в победе Трампа.

После выборов в США кардинал Берк перешел в решительное наступление, вместе с несколькими американскими кардиналами обличив папу в поддержке геев. Ответ понтифика не заставил себя ждать: в начале 2017 года он лишил Мальтийский орден его руководителей — ставленников американского кардинала.

Именно на этом фоне состоялась первая личная встреча папы Франциска с Дональдом Трампом. Причем приветливый и дружелюбный понтифик на этот раз был необычно уныл, а журналисты окрестили эту встречу "самой странной в истории".

Грех отца

Американские католики уже почти год обвиняют папу Франциска в самом страшном, по их мнению, грехе — сближении с Путиным. Особенно их разозлили слова понтифика о том, что российский президент является "единственным из политиков, вставшим на защиту христиан Ближнего Востока".

Подогрел возмущение и первый официальный визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в Россию. На страницах зарубежных изданий началась полемика на тему: "Почему мирный папа Франциск молится за все более воинственного Путина?" Издание The Politico и вовсе задалось вопросом: "Почему понтифик так любит российского президента?" Якопо Скарамуччи. Один из экспертов La Stampa, хорошо знающий ватиканскую "кухню", выдвинул свою версию: Путин и папа хотят "объединить христиан". А члены "консервативного крыла" Римской церкви категорически против заигрываний "апостола Рима" с другими конфессиями.

В итоге Святой Престол уже месяц сотрясают скандалы: то третье лицо государства и главный инквизитор оказались педофилами, то против самого папы объединились видные богословы. Неужели враги Франциска действительно ищут возможности его сместить?

"Большинство католических теологов и специалистов в области канонического права — хотя и не все — сходятся в том, что в церкви не существует законного механизма принудительной "отправки" римского папы в отставку", — отмечает секретарь Координационного совета католической ассоциации Una Voce Russia, историк Иван Фадеев.

В лучшем случае недруги папы могут рассчитывать на то, что он сам признает ошибочность своих высказываний, как это сделал, например, Иоанн XXII в XIV веке. Но если посмотреть, как Франциск реагирует на критику своих скандальных высказываний, это маловероятный сценарий.

Еще один вариант — вынудить папу уйти на покой по своей воле. Впрочем, судя по тому, с какой активностью он продвигает идею люстрации католического духовенства, это тоже вряд ли случится.

Третий вариант — обратиться к опыту прошлого: когда в 1870 году был принят догмат о непогрешимости папы, в католической церкви произошел раскол. И сегодня такое развитие событий уже не кажется фантастикой — смещения папы Франциска хотят все больше влиятельных людей.