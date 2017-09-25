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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мир становится лучше, считает Далай-лама

23:0925.09.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 годаДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 25 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Люди пресытились войнами, насилием, страданием – и мир становится лучше, а правительствам стран надо уделять больше внимания нравственному образованию и справедливости в распределении материальных благ, считает Далай-лама. Об этом он заявил во время диалога с деятелями культуры и слушателями его учений в понедельник в Риге.

Борис Гребенщиков на встрече Далай-ламы с российскими буддистами в Риге
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама ответил Гребенщикову, как сделать людей добрее
"Я считаю, что мир становится лучше. Из-за страданий, мировых войн люди стали более зрелыми, они уже пресыщены насилием. Люди сегодня стремятся к миру, противостоят насилию", — сказал Далай-лама.

Нет войне

По его мнению, во второй половине прошлого века образ мысли в обществе значительно поменялся. "Если в первой половине XX века граждане различных государств с гордостью участвовали в объявлявшихся войнах, поддерживали их, то во второй его половине, например, события во Вьетнаме, конфликт в Ираке вызывали уже массовые протесты, демонстрации американского народа. А в Европе, испытавшей множество страданий от Первой и Второй мировых войн, люди смогли, опираясь на здравый смысл, основать Евросоюз. При прежнем менталитете он не смог бы появиться", — уверен духовный лидер.

На вопрос о вероятности третьей мировой войны он ответил, что, хотя "отдельные политические лидеры и высказываются в таком ключе", он "лично так не думает". "Ведь если по-настоящему применить ядерное оружие, можно уничтожить не только врага, но и себя", — пояснил Далай-лама.

Культура и социализм

Российский драматург и режиссер, бывший руководитель театра "Практика" Иван Вырыпаев спросил, нужен ли государственный контроль культуры. "Мне кажется, правительство не должно контролировать развитие культуры", — ответил Далай-лама.

Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
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В вопросе же экономических теорий буддийский лидер назвал себя социалистом и даже марксистом, особенно в аспекте равного распределения благ. "А вот Ленин, его тоталитарный контроль над мышлением, интеллигенцией, культурой – это извратило изначальный марксизм… Но постепенно это изменится", — считает Далай-лама.

В качестве положительного примера воплощения социалистических идей на практике он привел Швецию: по его словам, это "демократическая страна, но с более социально ориентированной экономической моделью", чем другие.

"Нужно, чтобы правительства всех стран сегодня уделяли больше внимания нравственному аспекту в образовании и равноправию, справедливости в распределении материальных благ. Необходимо сократить разрыв между богатыми и бедными", — призвал духовный лидер.

Гармония религий

На вопрос о войнах под религиозными знаменами Далай-лама заявил, что ни одна религия не должна становиться источником насилия, поскольку любая "религия – источник любви и сострадания". Нетерпимость к иноверцам в арабском мире он объясняет тем, что мусульмане в нем живут более изолированно от других религиозных традиций, чем, например, мусульмане Индии.

Далай-лама в рижском зале Сконто. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Ольга Липич
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"Сегодня последователям всех религий, а также атеистам, нужно придерживаться реалистического образа мысли. Необходимо ясно понимать, что в мире семь миллиардов человек, среди них миллиард христиан, миллиард мусульман, полмиллиарда буддистов и так далее. И так будет на протяжении ближайших веков. Поэтому давайте использовать здравый смысл: нам нужно жить рука об руку и заботиться друг о друге", — призвал Далай-лама.

Он верит, что межрелигиозная гармония достижима везде.

Учения

Далай-лама проводит учения в Риге для буддистов стран Балтии и России уже третий год. В трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" принимают участие около четырех тысяч человек из десятков стран мира. В их числе российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, режиссер-документалист, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, латвийский режиссер, худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис и другие деятели культуры. Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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