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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама ответил Гребенщикову, как сделать людей добрее

21:0125.09.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичБорис Гребенщиков на встрече Далай-ламы с российскими буддистами в РигеБорис Гребенщиков на встрече Далай-ламы с российскими буддистами в Риге
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 25 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV ответил известному российскому рок-музыканту Борису Гребенщикову, как снизить подогреваемый СМИ накал гнева в России и мире в целом. Диалог буддийского духовного лидера с деятелями культуры состоялся в рамках его учений для буддистов из России и стран Балтии в понедельник в Риге.

"Чтобы ответить на Ваш вопрос, что делать, конечно, требуется изучать ситуацию в стране. Но в целом современная жизнь такова, что во всем мире слишком много конкуренции, проявлений эгоцентризма. Людям недостает заботы друг о друге. И это связано, в том числе, с системой образования, которая ориентирована на материальные ценности. А должны быть уроки духовных, нравственных ценностей, доброты", — сказал Далай-лама.

По его словам, "за секунду уклад жизни не изменить: нужен системный план, начиная с детского сада, включая школы и вузы". "Уроки нравственных ценностей должны вводиться повсеместно. Причем с опорой не на религии, а на здравый смысл, общечеловеческие ценности и данные научных исследований", — отметил духовный лидер буддистов.

Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама рассказал о пользе альтруизма и аналитической медитации
Он уже привлек к научно-методической работе по подготовке таких учебных курсов отдельные университеты в Индии и США и призывает присоединиться к разработкам научные центры России и других стран. Далай-лама обратил внимание на то, что среди слушателей в Риге, задававших ему вопросы, были и российские преподаватели. "Уже подготовлены книги для преподавания светской этики. И мы проведем семинар, на который с удовольствием приглашаем профессуру, например, Московского университета. Эта работа проводится в интересах всех стран, всего мира", — подчеркнул Далай-лама.

Он призвал всех приложить усилия к появлению нового предмета. "Если нам удастся создать такую систему образования, с уроками нравственных ценностей, то через 20-30 лет ситуация с гневом в мире поменяется к лучшему", — уверен буддийский лидер.

Далай-ламы проводит учения в Риге для буддистов стран Балтии и России уже третий год. В трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" принимают участие около четырех тысяч человек из десятков стран мира. В их числе Борис Гребенщиков, давший благотворительный концерт для всех собравшихся, режиссер-документалист, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский, бывший руководитель театра "Практика", драматург и режиссер Иван Вырыпаев, латвийский режиссер, худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис и другие деятели культуры. Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва). —0-

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