РПЦ: историки МГУ отнесли "Матильду" к "вымыслу самого дурного вкуса"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московская патриархия в понедельник обнародовала заключение на фильм "Матильда" двух российских историков, которые, как следует из резюме заключения, охарактеризовали картину как не имеющую "никакого отношения к историческим событиям, о которых в ней повествуется".

"Сценарий фильма "Матильда", переданный несколько месяцев назад для рецензии двум известным российским историкам — президенту исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессору, академику РАН Сергею Павловичу Карпову и научному руководителю Государственного архива РФ, заведующему кафедрой истории России XIX – начала XX века исторического факультета МГУ профессору Сергею Владимировичу Мироненко — подвергся с их стороны жесткой критике", — говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как отметили историки, сценарий фильма "не имеет никакого отношения к историческим событиям, о которых в нем повествуется, разве что только имена героев соответствуют действительности, и у наследника-цесаревича был роман с Матильдой Кшесинской". Все остальное, о чем рассказывается в картине, Карпов и Мироненко назвали "сплошным вымыслом самого дурного вкуса".

"Уже первая сцена вызывает улыбку и сильное недоумение. Матильда Кшесинская не взбегала на хоры Успенского собора Московского Кремля во время коронации императора Николая II, не кричала: "Ники, Ники!", а сам император не падал в обморок. Все это выдумка авторов сценария, воскрешающая в памяти строки из известного романа Ильфа и Петрова: "Графиня изменившимся лицом бежит пруду". Только у Ильфа и Петрова это гротеск и ирония, а в сценарии — суровая "правда" жизни героев, как она представляется автору", — замечают профессора МГУ.

По словам историков, которые приводит синодальный отдел, сценарий фильма наполнен выдумками, не имеющими никакого отношения ни к реальным событиям, ни тем более к чувствам героев.

"Чего только стоит сцена, когда отец Николая император Александр III выбирает для сына любовницу из числа балерин Мариинского театра. Надо ли объяснять, что такая пошлость могла родиться только в голове у человека, не имеющего никакого представления о реальных отношениях в царской семье, да и в придворной среде", — отметили Карпов и Мироненко.

Историки напомнили, что хотя император Николай II и императрица Александра Федоровна не были безгрешными людьми, в их жизни и отношениях не было места пошлости, которая имеется в сценарии фильма. "В их жизни были разные ситуации, и их деятельность по-разному оценивается историками. Не было только одного — пошлости и грязи. А именно пошлость и грязь самого низкого пошиба автор сценария выдает за историческую истину", — отмечается в заключении.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм — по ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".