Иракский Курдистан обещает защитить права нацменьшинств

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Высший совет по проведению референдума о независимости Иракского Курдистана обещает обеспечить защиту прав всех национальных и религиозных меньшинств в случае создания независимого курдского государства.

Автономный Иракский Курдистан в понедельник, 25 сентября, проводит референдум об отделении от Ирака, несмотря на то, что Багдад отказался признать его легитимность.

"Признается плюрализм национальностей, религий, мазхабов (школ исламского права — ред.) и культур курдистанского общества и гарантируются права всех его составляющих", — говорится в первом пункте "Политического документа о гарантии прав национальных и религиозных составляющих Курдистана", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Члены совета, представляющие большинство партий Курдистана, отметили, что регион является родиной для курдов, туркоманов, ассирийцев, арабов и армян, а также последователей многих религий, в том числе мусульман, христиан, иудеев и езидов. В документе говорится, что народ Курдистана, включая все его общины, на протяжении веков подвергался гонениям, и единственным путем к прекращению этих страданий является укрепление прав и свобод человека и уважение к каждому без учета его происхождения, языка и вероисповедания.

Среди пунктов декларации — гарантии участия различных общин в создании конституции государства и в органах власти, а также признание курдского, туркменского, арабского и армянского языков официальными в Курдистане.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака будут предпринимать шаги для сохранения целостности страны, в частности они готовы к военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе Лига арабских государств (ЛАГ) и соседи Ирака – Турция и Иран – имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Власти США также выступили против референдума, призвав к диалогу между курдскими властями и Багдадом. Посетившие Курдистан представители США, Франции, Германии и ООН попытались убедить главу автономии Масуда Барзани перенести референдум, но тот не согласился.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.