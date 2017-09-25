Мироточивую икону Николая II пронесут крестным ходом по Сербии

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Казаки из России доставили в Сербию для поклонения верующих мироточивую "Надымскую" икону царя-страстотерпца Николая II, сообщают сербские СМИ.

Первоначально образ выставили в храме святого Саввы в Белграде, вместе с иконами святых цесаревича Алексия, Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

В воскресенье после богослужения начался крестный ход по Восточной Сербии с участием представителей российского казачества, в ходе которого икону последнего российского императора, прославленного в лике святых-страстотерпцев, пронесут по различным городам и селениям страны.

По информации сербских СМИ, "Надымская" икона Николая II мироточила в июле этого года в Донецке, на день памяти Царственных страстотерпцев.

Икона царя-мученика Николая II была написана по заказу атамана Надымского округа Сибирского казачьего войска казачьего полковника Сергея Кришталя в 2003 году. Образ украшен многочисленными подарками, среди которых наперсный крест и архиерейская панагия. К настоящему времени икона побывала уже во многих городах России, а также за ее пределами.