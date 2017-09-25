В Москве открыт исламский культурный центр "Дар"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Новый многофункциональный центр для мусульман "ДАР" открыт в понедельник в российской столице, его работа будет посвящена, в первую очередь, молодежи, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, деятельность культурного центра – это воспитание, просвещение и образование.

"Мы уверены, что подобные центры служат залогом понимания и согласия внутри общества, необходимых для обеспечения прав и уважения друг к другу", — отметил Аляутдинов.

В новом здании действуют Московский исламский колледж, медресе для детей и взрослых, детский клуб "Академия талантов", исламская библиотека, спортивный клуб "Развитие" и женский клуб "Алия". По словам муфтия, особенностью центра являются регулярные встречи, проведение семинаров с участием известных мусульманских ученых и востоковедов России.

"Конечно, все это будет проходить бесплатно, а двери нашего центра открыты всем без исключения", — добавил Аляутдинов.

Муфтий Москвы подчеркнул, что центр, который действует под патронатом Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), уделяет большое внимание молодежи.

"Мы должны прилагать усилия и направлять часть своей энергии для воспитания достойного подрастающего поколениям. Нация, которая игнорирует свою молодежь, не заботится об ее духовном благополучии, оставляя на произвол судьбы, рискует потерять свою уникальность и подвержена, тем самым, культурной деградации", — заключил Ильдар Аляутдинов.

В открытии культурного центра приняли участие политические, духовные и общественные деятели, представители искусства и культуры, поэты и писатели.