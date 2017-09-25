Ложь "Матильды" и правда "Викинга": в РПЦ сравнили два отечественных фильма

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон объяснил, почему фильм "Викинг" о святом князе Владимире, в отличие от "Матильды", не вызвал негодования православных верующих.

Представитель Русской православной церкви констатирует, что главный герой "Викинга" — великий князь Владимир Святославич — показан в фильме в период его жизни до принятия христианства как дикий изверг: он убивает родного брата Ярополка, насилует на глазах у родителей полоцкую княжну Рогнеду, а затем убивает ее отца, возводит языческие капища и приносит идолам человеческие жертвы. А "невинная", казалось бы, киноистория о юношеском романе наследника российского престола и балерины императорских театров отозвалась в обществе и 100-тысячными петициями с требованиями запрета фильма, и демонстрациями, и судебными исками.

"В случае с "Викингом" авторы фильма представили на экране пусть очень горькую, но правду истории. Об этой неприглядной правде нам повествуют древние летописи и жития. Они доносят до потомков поистине ужасающий образ князя Владимира до его крещения и лишь потом говорят о поразительном его преображении из языческого чудовища в того милосердного, мудрого и могущественного Владимира Красно Солнышко, которого более 1000 лет так почитает и любит наш народ. В случае же с "Матильдой", к сожалению, все происходит иначе. Сюжет и сценарий фильма построены на неправде", — приводит слова епископа Тихона пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Председатель патриаршего совета по культуре пояснил, что с 18-летней Матильдой Кшесинской наследник, которому от роду тогда было 22 года, на самом деле познакомился, когда принцесса Алиса (будущая императрица Александра Федоровна), отказала ему, поскольку не захотела перейти из протестантизма в православие. К тому же и отец, Александр III, твердо воспротивился выбору сына: у императора были другие виды на брак наследника. Отношения Николая II и Матильды закончились, как только принцесса Алиса наконец согласилась стать его женой, а так же свое согласие на брак дал Александр III.

Николай также счел своим долгом рассказать невесте о Матильде. "Вот что писала Аликс своему жениху после этих непростых для нее признаний: "Я люблю тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту историю. Твое доверие так глубоко трогает меня… Смогу ли я быть его достойной?" — приводит историческое свидетельство епископ Тихон.

"Мы не будем требовать запрета фильма, почитая такой путь тупиковым. Но оставляем за собой право опровергать неправду и доносить до тех, кто хочет услышать, достоверный рассказ об этом периоде жизни святого страстотерпца царя Николая. Также безусловной позицией Русской православной церкви является высказанное неоднократно решительное осуждение любых экстремистских действий, притянутых к дискуссии об этом фильме", — заключил иерарх РПЦ.