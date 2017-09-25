РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама рассказал о пользе альтруизма и аналитической медитации

10:0925.09.2017
0110
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 годаДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 25 сен — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на учениях для буддистов стран Балтии и России в Риге рассказал о пользе альтруизма для решения актуальных проблем современного мира в целом и каждого человека в отдельности, а также о практикуемой им аналитической медитации.

Далай-лама в рижском зале Сконто. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Ольга Липич
Дух Евросоюза должен распространиться от Африки до Азии, заявил Далай-лама
"Ложь, лицемерие, обман, насилие, воровство, убийство, войны, все это происходит в мире, потому что люди пренебрегают счастьем других существ. Все беды современности берут начало в эгоцентризме. Если мы не обменяем свою радость на страдание других, то не только не достигнем пробуждения, но и в этой жизни будем несчастны", — сказал Далай-лама.

По его словам, чем больше в сердце человека альтруизма, тем больше у него друзей, тех, кто любит его, и тем больше счастья. Эгоизм же отделяет человека от других, делает его одиноким. "Если научитесь ценить других, пренебрегать собственным комфортом и счастьем, то тогда и обретете счастье. Любовь к другим, сострадание, забота о других — вот то, что ведет к счастью, как краткосрочному, так и долгосрочному", — убежден духовный лидер.

Причем под состраданием в буддизме понимается желание, чтобы все страдающие живые существа избавились от мучений, а под любовью — чтобы все они обрели счастье.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года

Замени себя на других

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Далай-лама рассказал, как снизить уровень стресса
Для развития альтруизма Далай-лама рекомендовал читать труд известного буддийского философа VIII века Шантидевы под названием "Путь бодхисаттвы". В нем описываются, в частности, практики терпения и мысленной "замены себя на других".

"Шантидева говорит, что всякая радость и счастье берут начало в желании приносить счастье другим, а любая боль и страдание — в желании счастья лишь для себя. Это учение поможет справиться с завистью, гневом и другими негативными эмоциями. Очень важно ставить других превыше себя", — подчеркнул он.

При этом он отметил, что к развитию терпения и альтруизма ведут все религиозные традиции.

"И все учение Будды можно свести к следующему: не совершай неблагого, совершай благое, полностью усмири свой ум. Неблагое — все то, что наносит вред другим живым существам. А благое — то, что приносит другим пользу. Все действия должны быть мотивированы стремлением приносить пользу, служить другим существам. Нужно думать о пользе альтруизма и вреде эгоцентризма", — призвал Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года

Шаматха и випашьяна

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
Российские ученые заговорили с Далай-ламой о новой теории сознания
Одной из главных тем учений Далай-ламы в Риге в этом году стал правильный подход к медитации, в последние годы вошедшей в моду практически во всем мире. Лидер тибетского буддизма призвал серьезно относиться к этой практике и дал комментарии к посвященному этому вопросу основополагающему труду индийского философа VIII века Камалашилы "Ступени созерцания". В этом тексте подробно объясняется, какие существуют виды медитации, как к ним готовиться, на чем концентрироваться. Перевод этого текста недавно появился на русском языке и вызвал большой интерес у читателей.

"На Западе сегодня много используют слово медитация, но не всегда понимают ее суть", — отметил Далай-лама.

По его словам, медитация делится на два вида: шаматха и випашьяна. Шаматха — это однонаправленное сосредоточение ума, на одном объекте. Випашьяна — это правильный анализ, "мудрость", как говорит Далай-лама. Причем развивать их необходимо в равной мере.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года

В монастыре Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Тибетские монахи: может ли иностранец стать ламой
"Один мой знакомый занимался медитацией, сосредотачивая свой ум на непривлекательности. Но в силу такого однонаправленного сосредоточения его ум притупился. Мудрость, постижение пустоты, бессамостности всех явлений, бессамостности "я", самого ума достигается только випашьяной, аналитической медитацией. Это я говорю по собственному опыту", — поделился Далай-лама.

Поясняя описанные Камалашилой условия для занятия медитацией, Далай-лама сделал особый акцент на умении йогина довольствоваться малым в жилье, одежде и пище. "Один мой знакомый монах жил под кроной дерева", — отметил духовный лидер. Он также вспомнил примеры христианских аскетов.

Еще одним важным условием для медитации в "Ступенях созерцания" называется "невовлеченность во множество дел — отказ от купли-продажи и прочих недостойных занятий, а также от слишком тесного общения с мирянами и монахами, от медицины и астрологии". Кроме того, медитирующему йогину предписывается воздерживаться от мяса, рыбы и пищи, не способствующей здоровью.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года

Учения

В программе учений Далай-ламы для стран Балтии и России в Риге 23-25 сентября — комментарии к трудам выдающихся буддийских мыслителей, а также диалоги об актуальных проблемах с известным российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры. В трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" принимают участие около 4 тысяч человек из десятков стран мира.

Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама проводит учения для буддистов из России и стран Балтии в Риге 23-25 сентября 2017 года
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена