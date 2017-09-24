Священники-консерваторы обвинили папу Римского в ереси

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Консервативно настроенные католические богословы и священники обвинили папу Римского Франциска в распространении "еретических идей" и направили ему официальное письмо с "наказами".
"Публикация "Amoris laetitia", а также некоторые другие действия, при помощи которых Ваше Святейшество достаточно четко обозначило сферу и назначение этого документа, навлекли на Церковь и весь мир скандал с участием веры и морали. Вследствие этого ересь и другие ошибки распространились в Церкви. И пока некоторые епископы и кардиналы продолжали защищать богооткровенные правды о браке, нравственном законе и таинствах, другие отрицали эти истины и получали от Вашего Святейшества не упрек, а благосклонность", — говорится в послании.
Послание на 25 страницах составили 40 священников еще в июле, Франциску его передали в августе. Однако ответа понтифика на обращение духовенства не последовало. Именно поэтому авторы письма приняли решение опубликовать документ и даже создали для этого специальный сайт. Подпись под обращением все еще открыта, к настоящему моменту обращение подписано 62 представителями духовенства из 20 стран.