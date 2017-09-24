Священники-консерваторы обвинили папу Римского в ереси

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Консервативно настроенные католические богословы и священники обвинили папу Римского Франциска в распространении "еретических идей" и направили ему официальное письмо с "наказами".

В послании, опубликованном на сайте инициативы, утверждается, что понтифик допустил ересь в 2016 году в апостольском обращении под названием "Amoris laetitia" ("Радость любви" — с лат.) о семье и ее месте в современном мире, а также в "других словах, поступках и бездействии".

"Публикация "Amoris laetitia", а также некоторые другие действия, при помощи которых Ваше Святейшество достаточно четко обозначило сферу и назначение этого документа, навлекли на Церковь и весь мир скандал с участием веры и морали. Вследствие этого ересь и другие ошибки распространились в Церкви. И пока некоторые епископы и кардиналы продолжали защищать богооткровенные правды о браке, нравственном законе и таинствах, другие отрицали эти истины и получали от Вашего Святейшества не упрек, а благосклонность", — говорится в послании.

Обращение получило название "Correctio filialis" (Сыновние наказы) и состоит из трех частей. Сначала авторы обращения объясняют, почему имеют право направлять папе Римскому "наказы". Вторая часть послания содержит сами "наказы" понтифику. Третья часть посвящена анализу причин уникального "теологического кризиса".

Послание на 25 страницах составили 40 священников еще в июле, Франциску его передали в августе. Однако ответа понтифика на обращение духовенства не последовало. Именно поэтому авторы письма приняли решение опубликовать документ и даже создали для этого специальный сайт. Подпись под обращением все еще открыта, к настоящему моменту обращение подписано 62 представителями духовенства из 20 стран.