Между крестом и полумесяцем: почему езиды не хотят независимости Курдистана

Мария Шустрова

Когда официальный представитель Демократической партии Курдистана Махмуд Мохамед заявил, что в референдуме о независимости Курдистана от Ирака примут участие не только исконные территории автономии, но и подконтрольные курдам провинции, в том числе, езидский Синджар (Шенгал), это известие повергло в шок иракское этническое меньшинство — езидов. Перспектива оказаться во власти мусульман, столетиями притеснявших и убивавших езидов, вынудила Синджар 20 августа провозгласить собственную автономию — от режима главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. И несмотря на это, в СМИ появились сообщения о том, что езиды приветствуют появление новой страны на карте Ближнего Востока.

"Представителей нашего народа, проживающих сейчас в Курдистане, немного — несколько тысяч. А около миллиона иракских езидов живут в Шенгале, и они как раз против. Причем сто тысяч шенгальцев сбежали от террористов ИГ* в Германию, а еще 230 тысяч укрылись в палаточных лагерях на территории Курдистана. И курды принуждают их голосовать. Ну, разве можно в таких условиях проводить референдум?" — возмущается председатель общероссийской общественной организации "Езидский конгресс" Самвел Кочои.

По его словам, российские езиды поддерживают связь с иракскими. Синджарские беженцы жалуются, что курдские власти не пускают их домой на освобожденные от террористов территории Шенгала, и репрессируют тех, кого удается поймать.

© AFP 2017 / Safin Hamed Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке © AFP 2017 / Safin Hamed Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке

Заклятые братья

Езидская община веками страдала от притеснений курдов: христиане и иудеи, верящие в единого Бога, были мусульманам понятнее, чем езиды, для которых священны все явления природы. Во многом это обусловило начало гонений на них после воцарения в регионе ислама.

Правда, и езидизм признает существование лишь одного бога, но кроме него особо почитает еще семь ангелов. Причем, верховный ангел в облике павлина — Малак Тавус – не подчинился воле создателя и отказался служить людям. Но бог его простил и вознес на небо в виде солнца. Естественно, мусульмане и христиане провели параллель между ангелом-павлином и Люцифером и езидов стали преследовать за поклонение сатане.

История сосуществования езидов и курдов полна войн и вражды. Когда в августе 2014 года боевики ИГ* ворвались в Синджар, курдские военизированные формирования пешмерга, подконтрольные Барзани, просто отступили из региона, не защитив езидов от геноцида.

Езиды опасаются, что если их провинцией завладеет Барзани, курды, в большинстве своем исповедующие ислам, продолжат гонения, и считают, что пребывание в составе многонационального и многоконфессионального Ирака для них безопаснее.

"Наша организация выступает за создание зоны безопасности для езидов и христианского населения, иначе они покинут регион, на территории которого проживали тысячелетия до прихода мусульман", — подчеркнул председатель "Езидского конгресса".

Вторая родина

Взаимная важдебность курдов и езидов проявилась и в годы Первой мировой войны. Тогда езиды примкнули к Российской империи, а курды-мусульмане – к Османской, с которой потом активно преследовали армян и ассирийцев, не забывая и про езидов. В результате тысячи езидских беженцев устремились в Россию.

Кочои признает, что езиды и курды — родственные этносы. Однако большинство езидов считают себя отдельным народом. "Курдский этнос во многом сформировался за счет езидов, принявших ислам", — убежден езидский лидер.

А вот по-настоящему братским народом езиды считают армян, которые дали им убежище на территории Арменянской ССР, где появилась прослойка езидов с высшим образованием и начали открываться школы с преподаванием на их родном языке. А главное, здесь у них появился первый и пока единственный храм вне территории Ирака.

Правда, в Советском Союзе езидов официально называли курдами. "Но мы-то знали, что мы — езиды. Мы сохранили свой язык, обычаи, традиции. К сожалению, некоторые езиды на постсоветском пространстве и сами начали считать себя курдами. Из-за этого сегодня среди российских езидов нет единства", — сетует Кочои.

"Езидами не становятся, ими рождаются"

Езиды в основном опираются на устную традицию. Но есть у них две священные книги, в которых изложены основы их вероучения, каноны и обряды – "Книга откровения" и "Черная книга".

"Наша вера в том понимании, в котором она существует сегодня, образовалась в XII веке. Но на самом деле наша религия существовала за тысячи лет до этого. А в двенадцатом веке мы лишь очертили границы своей религии", — рассказывает Кочои.

Кроме того, сквозь века езидам удалось пронести уникальное кастовое деление: на людей духовных и светских. Представители этих каст не имеют права вступать в смешанные браки. В свою очередь, духовная каста делится еще на три, которым тоже запрещено родниться между собой. Высшая духовная каста — шейхи, за которыми следуют пиры и факиры. Без шейхов и пиров невозможно провести ни одного значимого религиозного ритуала.

Езиды признают три смертных греха: брак или внебрачная связь с представителем другой касты, супружество с человеком из другого народа и посягательство на здоровье и жизнь кого-то из духовной касты.

"Наше кастовое деление сохранилось. Мы соблюдаем эту систему, она объединяет наш народ. При этом езидами не могут считаться потомки смешанных браков. Езидами не становятся, ими рождаются", — подчеркнул Кочои.

Езидская Мекка

Главная святыня езидов — храм Лалеш в Ираке, в 60 километрах к северо-западу от Мосула. В дохристианский период он считался храмом Солнца. В Лалеше находятся два священных источника. Один из них — Белый Родник — по преданию, протекает в том месте, где семь ангелов во главе с Малак Тавусом спустились на землю.

Хотя бы раз в жизни каждый езид должен совершить паломничество в Лалеш, тем самым подтвердив свое езидство.

"Мне удалось совершить эту поездку, но это было до атаки террористов. Сейчас нам опасно там находиться: ООН уже признала нападения на езидов геноцидом", — рассказывает Кочои.

По его словам, долгое время храм в Лалеше оставался единственной святыней езидов. "Наше учение после XII века запрещало создавать новые храмы. К счастью, сейчас этот запрет снят, и первый храм вне Ирака появился в Армении. Надеемся, что в скором времени появится храм и в России", — заметил председатель "Езидского конгресса".

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Где езиду жить хорошо

В России сегодня проживают около 40 тысяч езидов, в Армении – около 65 тысяч, а в Грузии — немногим более 12 тысяч. "Мы поддерживаем связь с иракскими езидами. Недавно отправили им 100 тысяч долларов, покупали детские кроватки, продукты и воду. Ведь в первые же сутки после нападения террористов 3 августа 2014 года в горах от жажды умерли более 200 грудных детей", — рассказывает Кочои.

По его данным, за прошедшие годы было уничтожено более 10 тысяч его соплеменников и 8 тысяч были обращены в рабство. Лидер российских езидов считает, что в современном мире его народ может чувствовать себя в безопасности только в христианских странах — в России, Грузии и Германии.

* Террористическая организация, запрещена в России.