Малую планету между Юпитером и Марсом назвали в честь орловского священника

ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости. Малая планета из пояса астероидов между Юпитером и Марсом названа в честь священника из Орловской области протоиерея Василия Ермакова, сообщает в пятницу Орловская митрополия.
Соответствующее официальное свидетельство Российской академии наук в Болхов 21 сентября доставили паломники из Петербурга, прибывшие на памятные торжества в честь протоиерея.
Орбита малой планеты была обнаружена в 1955 году, а само небесное тело открыто 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории ученым-астрономом Людмилой Черных, известной открытием 268 астероидов. В 2001 году открытие было зарегистрировано.
Малая планета Vasilermakov находится в так называемом поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Ее диаметр составляет 7 километров — больше размера самого Болхова, а большая полуось орбиты — 8,82 астрономических единицы.
Протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) — уроженец Болхова. С 1981 года — настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Считается одним из самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей последних десятилетий.
Официальное свидетельство РАН будет храниться в мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова в Болхове.