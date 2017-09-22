Археологов шокировала неожиданная находка в могиле средневекового монаха

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Археологи нашли необычное захоронение XIV века на одном из островов у берегов Нормандии, служившим пристанищем для монахов-отшельников. Ученые обнаружили в могиле останки морской свиньи, сообщает The Guardian.

Исследователи ожидали, что обнаружат в могиле на острове Шапель Дом Хюэ (принадлежит Великобритании) человеческие останки. Но, как отмечает газета, они были ошеломлены, когда вместо останков монаха они нашли череп и кости морского животного.

"Это очень странно, я не знаю, что с этим делать. Зачем хоронить морскую свинью в том, что похоже на могилу? Это замечательный сюрприз", — признается археолог Филипп Джерси. Он добавил, что встречает подобное "впервые за свою 35-летнюю карьеру".

Версию о том, что монахи поймали животное семейства дельфиновых, съели, а потом закопали его кости, ученые сразу отмели. В средневековье в подобных случаях останки просто выкидывали в море.

"Если бы они съели его или убили, то зачем ему устраивать похороны? Это полнейший бред! В данном случае были предприняты определенные усилия для создания аккуратно вырытой могилы", — замечает ученый.

Ученые выдвинули две гипотезы. Возможно, один из насельников острова решил спрятать труп животного от других монахов.

"Возможно, труп животного был вывален в соли, а потом почему-то к нему не вернулись", — допускает Джерси.

По другой версии животное имело религиозное значение для обитателей острова. "Дельфин имеет большое значение в христианстве, но я не встречал ничего подобного раньше. Это немного странно, ведь такое вы можете обнаружить в железный век (первое тысячелетие до нашей эры — ред), но никак не в средневековье", — изумлен исследователь.

В пользу этой версии говорит еще одно обстоятельство. В аккуратно вырытой могиле были обнаружены следы керамики, которые также присутствовали в монашеских захоронениях.

В эпоху раннего христианства дельфин изображался с раной от трезубца, либо с крестом – это был символ распятого Иисуса Христа. Затем его стали изображать вместе с кораблем и якорем, что символизирует Церковь, ведомую Христом.