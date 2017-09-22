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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Тибетские монахи: может ли иностранец стать ламой

13:1122.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ монастыре ТашилумпоВ монастыре Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Анастасия Егорова. Тибетский буддизм всегда вызывал интерес у западного мира, закрытость Тибета, его древние традиции и уклад жизни людей неизменно привлекают иностранцев, которые хотят больше узнать о культуре представителей этого народа. Сегодня тибетский буддизм – это важная составляющая китайского буддизма. По всей стране насчитывается более трех тысяч тибетских монастырей и 130 тысяч тибетских монахов. Профессор китайского научно-исследовательского института тибетологии Ван Сяобин рассказал РИА Новости, чем отличается жизнь современных тибетских монахов от жизни их предков в древности, что такое удостоверение живого Будды, и есть ли у иностранцев возможность уйти в тибетский монастырь.

Древность и современность

"В древности все было не так, как сейчас. До 1959 года тибетские монахи не могли поступать в монастырь по собственному желанию. Два мальчика из каждой семьи традиционно отправлялись в монастырь по настоянию родителей", — рассказал Ван Сяобин.

У Дворца Патала
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, детей принудительно отдавали в храм в возрасте 5-6 лет, в этот период ребёнок ещё не мог осознать, есть ли у него желание стать монахом. Поэтому отсутствие первоначальной мотивации лишало их деятельность истинной цели, добавил собеседник.

"Например, в семье нынешнего Далай-ламы XIV было семь детей. Четыре брата, включая самого Далай-ламу, отправились учиться в тибетский монастырь, но по прошествии определённого времени только он один продолжил обучение, остальные его братья вернулись в мирскую жизнь, потому что не хотели становиться монахами по принуждению", — добавил Ван Сяобин.

"Сегодня в монастырь можно поступить с 18-19 лет и строго после окончания школы", — сказал профессор.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонастырь Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монастырь Ташилумпо

Быт и обязанности

Монахам требуется примерно 25 лет, чтобы освоить все учения буддистской религии или сутры.

По словам профессора, в монастыре, помимо молитв, чтения буддистских канонов и изучения религии, монахи также обучаются иностранным языкам и различным наукам, например, правоведению или политологии, а для занятий приглашают профессоров из университетов.

"Со стороны может показаться, что все люди в храме — это монахи, однако там работают и простые люди без религиозного сана. Они носят такую же одежду, но не молятся, а просто помогают вести хозяйство", — добавил Ван Сяобин.

Визит Далай ламы в Ригу
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Он добавил, что есть два способа изучения тибетского буддизма — в храме и в специальном буддистской колледже. "В Лхасе есть специальный институт для лам. Занятия там проходят с 6 утра и до 8 часов вечера, студенты читают буддистские каноны и набираются мудрости у учителей", — сказал Ван Сяобин.

Что касается оснащения современными технологиями, по его словам, у учеников в монастырях есть смартфоны, планшеты, компьютеры и выход в интернет. "Некоторые учителя могут запрещать пользоваться смартфонами в течение дня, но вечером всегда есть время на звонки и общение", — добавил профессор.

© AP Photo / Ashwini BhatiaПразднование 80-го дня рождения Далай-ламы в Катманду
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Празднование 80-го дня рождения Далай-ламы в Катманду

Удостоверение живого Будды

В тибетском буддизме также существует своя иерархия — от простого монаха (или ламы), до живого воплощения Будды. Именно последний титул является самым почитаемым среди тибетских буддистов.

"На сегодняшний день в Китае живут 1700 человек, которые являются живым воплощением Будды", — сказал Ван Сяобин.

Позолоченная статуя Будды. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чтобы отличить многочисленных самозванцев от настоящих воплощений Будды, последним выдают специальные удостоверения с именем и фотографией, которые так и называются "удостоверение живого Будды". Эти удостоверения чем-то напоминают водительские права.

По словам профессора, лишь в очень редких случаях монах может стать воплощением Будды, сдав специальный экзамен. Обычно живого Будду выбирают еще ребёнком, следуя определённым знамениям и религиозным традициям.

Наиболее известные и авторитетные живые воплощения Будды — это Далай-лама и Панчен-лама. Когда умирает очередной наследник этого титула, буддисты начинают молиться о новой реинкарнации.

"После смерти живого Будды монахи смотрят на священные знаки на воде, указывающие, в каком направлении искать нового живого Будду", — рассказал профессор.

Он пояснил, что перед маленьким ребенком обычно кладут специальные предметы или вещи предыдущего ламы, и, если он их узнает или ведёт себя определённым образом, то становится кандидатом на наследование титула.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ монастыре Ташилумпо
© РИА Новости / Илья Питалев
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В монастыре Ташилумпо

За процедурой выбора Далай-ламы и Панчен-ламы тщательно следит центральное правительство, без одобрения которого кандидат не сможет принять титул. Традиция официального утверждения наследника центральными органами власти Китая уходит корнями еще во времена династии Цин, когда правительство утвердило статус Далай-ламы и Панчен-ламы в тибетском буддизме, присвоив им специальные золотые сертификаты.

Специальное разрешение для иностранцев

Профессор также подчеркнул, что иностранцу очень трудно уйти в тибетский монастырь и стать монахом из-за существующих запретов.

По его словам, в некоторых книгах описаны редкие случаи, когда иностранцам удавалось проникнуть в тибетские монастыри под видом бедняков, однако реально подтверждённых фактов и прецедентов пока не было.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУ Дворца Патала
© РИА Новости / Илья Питалев
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У Дворца Патала

Тибет был включен в состав Поднебесной в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района. В 1959 году в Тибете произошло восстание, которое было подавлено. Правительство Тибета было распущено, а Далай-лама XIV (Тензин Гьятсо) бежал в Индию, где возглавил "тибетское правительство в изгнании".

В марте 2008 года в Тибете вновь вспыхнули беспорядки, в организации которых власти КНР обвинили Далай-ламу. Они начались в Лхасе, а позже распространились на другие районы компактного проживания тибетцев в Китае.

В 2011 году накануне третьей годовщины антиправительственных волнений китайские власти закрыли Тибетский автономный регион для посещения иностранных туристов. Теперь для такого посещения, помимо китайской визы, необходимо получение дополнительно специального разрешения.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонастырь Дрепунг
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монастырь Дрепунг
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Религия и мировоззрение
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