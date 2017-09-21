В ИППО презентовали картину, посвященную царской семье

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Член Императорского православного палестинского общества Игорь Машков презентовал в центре ИППО свою картину о визите императорской семьи в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре в 1900 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Картина "Высочайший визит императора Николая Александровича и императрицы Александры Феодоровны, Великого князя Сергия Александровича и Великой княгини Елизаветы Феодоровны в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове 22 апреля 1900 года" написана к 135-летию ИППО.

"В год, когда Императорское православное палестинское общество празднует свое 135-летие, мы особенно часто вспоминаем о жизни и деятельности его первых председателей, великокняжеской чете Сергии Александровиче и Елизавете Феодоровне, а также почетных членах нашего общества — императоре и императрице", — приводит пресс-служба слова председателя Московского отделения ИППО Сергея Байдакова.

"С радостью принимаю в дар обществу это замечательное художественное произведение, отражающее благочестие императорской семьи, которые поклонялись святым местам Москвы, древней столицы России. В год 135-летия ИППО создание этого художественного полотна является особым, символическим актом памяти, связанной с историей нашего общества", — отметил председатель ИППО Сергей Степашин.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы копия исторического полотна была преподнесена в дар Симонову монастырю, запечатленном на картине.