Патриарх призвал уйти на пенсию духовенство, не согласное с его повелениями

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви к строгому исполнению его указаний.

"Если у кого-то еще остаются сомнения (в том), что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит – оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен – на пенсию!" — заявил патриарх после богослужения в Успенском соборе Новороссийска.

Патриарх так же призвал духовенство уделять особое внимание работе с молодежью, "идти в школы, нужно развивать систему церковного образования", сделать эту систему привлекательной и интересной для молодежи. Для этого священники должны "научиться говорить с ними другим языком".

"Все это должно не формально исполняться, не по приказу, а по искреннему желанию в первую очередь настоятелей и духовенства. Вот тогда у нас изменится очень многое: не только в приходской жизни, а в жизни нашего народа. Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь", — убежден глава РПЦ.

Кроме того, патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской ответственности перед людьми. Поэтому должна проводиться работа с мирянами, должны действовать воскресные школы, вестись "приходская социальная работа".

"А что под этим скрывается? Да настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается! А ведь как много среди нас пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь, ничего в этой жизни практически не видевших, нередко остающихся одинокими в старости! Знаем ли мы всех этих, скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи!?" — задался вопросом патриарх.

Поэтому "каждый настоятель должен знать всех нуждающихся" и организовывать оказание помощи таким людям. "И копеечкой надо делиться с теми, кто нуждается!", — добавил патриарх Кирилл.

Русская православная церковь насчитывает свыше 35 тысяч приходов, что делает ее крупнейшей поместной православной церковью в мире. У нее почти 400 епископов и почти 40 тысяч священников и диаконов.