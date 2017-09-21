Физика vs Библия: как религия выводит ученых из тупика

"Разве теология может быть наукой? Что священник потерял в университете?" — в последнее время эти вопросы задают все чаще. В Российской академии наук отмечают, что подобные споры разделяют общество. А между тем даже среди физиков и математиков немало сторонников использования религии на пользу науке. О том, поможет ли богословие создать квантовый суперкомпьютер — в материале РИА Новости.
Споры с атеистами
Академик РАН Алексей Паршин, много лет занимающийся теорией чисел, признает отсутствие компромиссов между религией и наукой в ряде вопросов. "Христианское представление об истории мира с творением, воплощением Христа и концом света ни в какой мере не согласуется с современной наукой", — констатирует он.
"Атеисты считают эти противоречия принципиальными. Я полагаю, что это нужно обсуждать. Но это серьезная работа, которая не сводится к одномоментным декларациям", — подчеркивает Паршин.
"Науку и религию объединяет наличие опыта", — добавляет он.
От Библии до Эйнштейна
Вместе с тем история знает немало случаев, когда ученые вдохновлялись трудами религиозных деятелей. Академик РАН приводит в пример историю русского математика начала XX века Александра Фридмана, опровергнувшего некоторые положения Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
"Моя критика основывалась на ошибке в вычислениях. Я считаю результаты Фридмана правильными и проливающими новый свет", — признался тогда он.
Однако сама идея того, что Вселенная не статична и, следовательно, не бесконечна, была подмечена Фридманом у Блаженного Августина, жившего в V веке нашей эры.
"Фридман приводит в своих трудах отрывки из Августина", — замечает академик Паршин.
Помощь буддистов
Академик Паршин не одинок во мнении, что данные священных для религий книг можно использовать в науке. Например, ряд российских специалистов в области нейробиологии, нейролингвистики, философии и психологии, занимающихся проблемой сознания, недавно обратились к опыту буддистов.
Ученых сильно беспокоит вопрос: как объяснить связь между мыслью и работой мозга, когда мысль не имеет физических измерений, таких как, например, масса и длина? Это, по их словам, является "сложной проблемой сознания".
"С буддийской точки зрения есть несколько уровней сознания — от грубого до наитончайшего. И сознание не полностью связано с мозгом. Разные уровни сознания проявляются, например, когда во сне мы не обладаем чувствами, но сознаем, или когда человек падает в обморок. Даже когда человек умер, мы (буддисты. — Прим. ред.) знаем, что сознание сохраняется", — ответил российским ученым Далай-лама на недавней встрече в Индии.
Факт или спекуляция?
В современном иудаизме можно встретить ряд трудов, показывающих, что составителям Библии были известны некоторые физические законы, открытые лишь в последние 500 лет. Например, согласно такому подходу, в библейской книге Екклесиаста говорится про закон сохранения массы (новые вещества не получаются из ничего и не могут обратиться в ничто): "Познал я, что все, что сделал всесильный, пребудет вечно! Невозможно к этому прибавить и нет [возможности] от него отнять".
А иудейская книга "Зоар", написанная во II веке нашей эры, указывает на шарообразность Земли: "Весь населенный мир вращается в пространстве как мяч. Эти — внизу, а те — наверху, и все люди отличаются друг от друга внешним видом, цветом и строением лица под влиянием климата в разных областях. Но все они стоят как прочие люди. И поэтому есть место, где светло, а другим (в то же время) темно, у этих день, а у этих — ночь".
Подобные "совпадения" невольно вызывают вопрос: действительно ли древние люди знали гораздо больше нас или это лишь попытка придать Библии статус источника всех знаний о мире?
"Я бы скорее относил это к спекуляциям и к несколько примитивной форме попыток защищать религию, которая в этом не нуждается. Когда мы говорим о научных прорывах последних 500 лет, то речь идет об экспериментальной науке, которая мудрецам Талмуда и тем более праотцам (из Библии) не была известна. Мы должны верить в то, что праотцы общались с Богом, но пытаться подводить такого рода заключения к экспериментальным научным данным — это примитивизация, которая не выдерживает критики", — считает руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Библию можно использовать "как источник вдохновения", но не как учебник. Все потому, что она относится к одной сфере, а наука — к совершенно другой.
"Священное писание — это не работа, достойная Нобелевской премии по физике. Это нечто гораздо большее и совершенно другое. Можно одновременно любить романы Достоевского и читать работы по химии определенного металла", — делает вывод представитель ФЕОР.