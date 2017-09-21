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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Физика vs Библия: как религия выводит ученых из тупика

08:0021.09.2017
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВнутренний дворик Дворца Консерваторов на площади Капитолия, Рим.Внутренний дворик Дворца Консерваторов на площади Капитолия, Рим.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Антон Скрипунов

"Разве теология может быть наукой? Что священник потерял в университете?" — в последнее время эти вопросы задают все чаще. В Российской академии наук отмечают, что подобные споры разделяют общество. А между тем даже среди физиков и математиков немало сторонников использования религии на пользу науке. О том, поможет ли богословие создать квантовый суперкомпьютер — в материале РИА Новости.

Споры с атеистами

Академик РАН Алексей Паршин, много лет занимающийся теорией чисел, признает отсутствие компромиссов между религией и наукой в ряде вопросов. "Христианское представление об истории мира с творением, воплощением Христа и концом света ни в какой мере не согласуется с современной наукой", — констатирует он.

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То же самое относится к библейскому представлению о сотворении живых существ — оно, по словам академика, "вступает в резкое и принципиальное противоречие" с теорией эволюции. Неразрешимым, считает он, является и спор вокруг абортов, противники которых полагают, что человек, наделенный душой, появляется в момент зачатия.

"Атеисты считают эти противоречия принципиальными. Я полагаю, что это нужно обсуждать. Но это серьезная работа, которая не сводится к одномоментным декларациям", — подчеркивает Паршин.

"Науку и религию объединяет наличие опыта", — добавляет он.

От Библии до Эйнштейна

Вместе с тем история знает немало случаев, когда ученые вдохновлялись трудами религиозных деятелей. Академик РАН приводит в пример историю русского математика начала XX века Александра Фридмана, опровергнувшего некоторые положения Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

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© Фото : ANU / Stuart Hay
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Фридман решил одно из гравитационных уравнений Эйнштейна таким образом, что доказал возможность расширения Вселенной. Немецкий ученый раскритиковал решение, однако после долгой переписки в 1923 году выяснилось, что ошибался сам Эйнштейн.

"Моя критика основывалась на ошибке в вычислениях. Я считаю результаты Фридмана правильными и проливающими новый свет", — признался тогда он.

Однако сама идея того, что Вселенная не статична и, следовательно, не бесконечна, была подмечена Фридманом у Блаженного Августина, жившего в V веке нашей эры.

"Фридман приводит в своих трудах отрывки из Августина", — замечает академик Паршин.

Помощь буддистов

Академик Паршин не одинок во мнении, что данные священных для религий книг можно использовать в науке. Например, ряд российских специалистов в области нейробиологии, нейролингвистики, философии и психологии, занимающихся проблемой сознания, недавно обратились к опыту буддистов.

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"Число эмпирических данных, которые мы имеем, растет каждую минуту. Мы зашли в некоторый тупик, потому что не знаем, что с этим количеством делать. Мы можем разложить эти данные по полочкам и, разумеется, есть способы обработки, но дальше никуда не идем. Из того, что я буду рассматривать каждую вашу клетку, не выйдет никакого впечатления о том, что вы за личность. От того, что я буду в мозгах копаться и каждый нейрон оттуда вытаскивать, я не получу картины того, как это работает. Ну еще 30 миллиардов нейронов исследовали — дальше что? На какой вопрос отвечаем? Ни на какой. Нужен гений, который сказал бы: неправильно формулируете вопросы, задайте другой вопрос. Явно наступил момент, когда остро нужна новая теория. В буддийской философии очень проработаны эти вопросы. Поэтому нейроученым нужно это изучать", — подчеркивает доктор биологических наук, доктор филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская.

Ученых сильно беспокоит вопрос: как объяснить связь между мыслью и работой мозга, когда мысль не имеет физических измерений, таких как, например, масса и длина? Это, по их словам, является "сложной проблемой сознания".

"С буддийской точки зрения есть несколько уровней сознания — от грубого до наитончайшего. И сознание не полностью связано с мозгом. Разные уровни сознания проявляются, например, когда во сне мы не обладаем чувствами, но сознаем, или когда человек падает в обморок. Даже когда человек умер, мы (буддисты. — Прим. ред.) знаем, что сознание сохраняется", — ответил российским ученым Далай-лама на недавней встрече в Индии.

Факт или спекуляция?

В современном иудаизме можно встретить ряд трудов, показывающих, что составителям Библии были известны некоторые физические законы, открытые лишь в последние 500 лет. Например, согласно такому подходу, в библейской книге Екклесиаста говорится про закон сохранения массы (новые вещества не получаются из ничего и не могут обратиться в ничто): "Познал я, что все, что сделал всесильный, пребудет вечно! Невозможно к этому прибавить и нет [возможности] от него отнять".

Буддийский монах
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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О том, что Земля — раскаленное ядро, утверждалось в книге Иова, написанной в V до нашей эры: "Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем".

А иудейская книга "Зоар", написанная во II веке нашей эры, указывает на шарообразность Земли: "Весь населенный мир вращается в пространстве как мяч. Эти — внизу, а те — наверху, и все люди отличаются друг от друга внешним видом, цветом и строением лица под влиянием климата в разных областях. Но все они стоят как прочие люди. И поэтому есть место, где светло, а другим (в то же время) темно, у этих день, а у этих — ночь".

Подобные "совпадения" невольно вызывают вопрос: действительно ли древние люди знали гораздо больше нас или это лишь попытка придать Библии статус источника всех знаний о мире?

"Я бы скорее относил это к спекуляциям и к несколько примитивной форме попыток защищать религию, которая в этом не нуждается. Когда мы говорим о научных прорывах последних 500 лет, то речь идет об экспериментальной науке, которая мудрецам Талмуда и тем более праотцам (из Библии) не была известна. Мы должны верить в то, что праотцы общались с Богом, но пытаться подводить такого рода заключения к экспериментальным научным данным — это примитивизация, которая не выдерживает критики", — считает руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Библию можно использовать "как источник вдохновения", но не как учебник. Все потому, что она относится к одной сфере, а наука — к совершенно другой.

"Священное писание — это не работа, достойная Нобелевской премии  по физике. Это нечто гораздо большее и совершенно другое.  Можно одновременно любить романы Достоевского и читать работы по химии определенного металла", — делает вывод представитель ФЕОР.

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Религия и мировоззрение
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
Гундяева в РАН!!
08:15
21.09.2017
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